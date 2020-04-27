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竹市最老國中換新裝　建華國中新建校舍通風採光佳

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▲建華國中啟動建校80年來最大規模校園改造。（圖／新竹市政府提供）

▲建華國中啟動建校80年來最大規模校園改造。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市近年力推新校園運動，以學生為主營造校園美學，其中建華國中本(4)月啟動建校80年來最大規模校園改造，將重整校園動線使人車分離，且位在「第二棟」教學大樓旁的新建校舍，共投入1.2億，將以開闊的中間廊道串聯建物，並設置兩層樓高、採光與通風極佳的「透空風廊」，可做為半戶外表演空間，或讓師生們在此休憩交流。

新竹市長林智堅表示，建華國中是全市最老的國中，新校舍開工可說是建校80年來最大的生日禮物，後續也將啟動運動場、圍牆及校門的整建，持續推動新校園運動，為孩子打造知識遊樂地。

教育處黃錦能處長表示，建華國中校園內已逾60年的「第一棟」教學大樓原預計拆除重建，於106年11月核定為歷史建物後決議保留、修復再利用。為營造優質的學習環境、也考量建華國中教室不足，新竹市政府向中央爭取，獲中央及市府核定1億2,300萬元，將於校內「第二棟」教學大樓旁，新建4層樓、20間教室的教學大樓。

「80年的學校，擁有更多可能。」副市長沈慧虹表示，雖然歷史建物的核定改變了計畫，卻也開啟了重新整建老校園的契機。新大樓設計了兩層樓高的透空風廊，恰好與平行的歷史建築「第一棟」二樓齊高，風廊與歷史廊道兩相呼應，新舊建築將形成獨特的人文空間，反映了新校園運動不只是硬體的興建，更重視歷史等人文精神的營造。

教育處指出，竹市推動新校園運動已有口碑，吸引許多優秀建築師團隊投標，本次建華國中整體規劃暨新建校舍工程由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所規劃設計，該團隊獲獎無數、去年也獲得2019台灣建築獎，是首次參與本市校園工程。

建華國中校長黃信騰表示，新建大樓開放而穿透的設計，形成了約4層樓高的「光影舞台」，這個半戶外空間，透過樓梯錯位，讓陽光與風在此流動，產生不同的光影變化，是一個很特別的學習區域，也為學生的學習環境增加許多樂趣。

教育處指出，將重新梳理建華國中校園紋理，除了新建教學大樓，也會新營造校門入口意象，以隔柵和綠籬取代部分圍牆、加強校園與社區鄰里關係，並規劃停車場、運動場等設施，未來將攜手具豐富興建學校工程經驗的昭雄營造公司共同完成，呈現動靜共榮、人車分離的優質環境。

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