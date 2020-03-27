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竹市終身教育學習課程 自3月30日起停課至6月底

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▲因應武漢肺炎疫情狀況日漸升溫，新竹市府為落實防疫工作。（圖／新竹市政府提供）

▲因應武漢肺炎疫情狀況日漸升溫，新竹市府為落實防疫工作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應武漢肺炎疫情升溫，新竹市政府宣布自3月30日起至6月底，新竹市社區大學、樂齡學習中心、成人教育班(含外籍配偶識字班)及新住民學習中心等

新竹市政府教育處表示，目前本市管轄共有3所社區大學、3所樂齡學習中心、成人教育班(含新住民識字班)共10班及新住民學習中心，已要求自3月30日起至6月30日暫停開課。停課期間學員權益均不受影響，得依照本市相關規定辦理退費或保留課程資格，有關收退費及課程相關事宜，請洽詢各課程機構辦理。

新竹市長林智堅指出，因應武漢肺炎疫情狀況日漸升溫，市府為落實防疫工作、避免人群聚集增加群聚感染的風險，協請本市相關終身教育學習機構自3月30日起至6月30日暫停開課，造成民眾的不便，仍請見諒。

教育處表示，春節過後，市府即密集與社區大學、樂齡學習中心等終身學習機構召開多次防疫會議，並擬定防疫計畫及防疫作業檢核表，要求備妥防疫用品、完成環境消毒，落實旅遊史、接觸史等調查及各項防疫措施，防疫期間公私協力攜手啟動社區防護網。但因疫情升溫，國內確診人數增加，為此協請本市相關終身教育學習機構停課以避免群聚。

教育處再次呼籲，防疫工作是社區民眾、機關學校與政府共同的責任，呼籲市民確實執行防疫措施，落實勤洗手、呼吸道衛生及咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等呼吸道不適症狀，應在家自主休息，共同守護市民健康與安全。

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