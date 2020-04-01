　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市武漢肺炎防疫滴水不漏　林智堅視察私立健身中心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市長林智堅前往大型私立運動中心視察業者防疫工作。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅前往大型私立運動中心視察業者防疫工作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應武漢肺炎疫情升溫，為落實防疫工作滴水不漏、避免人群聚集增加群聚感染的風險，今(1)日新竹市長林智堅特別前往市中心內的大型私立運動中心視察業者防疫工作，業者做到每小時室內空間、健身器材及衛浴消毒，降低任何可能的傳染風險，林智堅市長表示，新竹市公立運動場館含兩座運動中心、市立體育館及游泳池在內自上週3月28日起閉館14天，此外，市府嚴格督導私立運動健身業者務必將做好消毒清潔，政府民間攜手合作共渡疫情。

林智堅強調，健身房位在室內且人潮較多，需要以更高標準來檢視各項防疫整備工作，業者親自說明該場所的防疫措施，除了量額溫、酒精消毒外，也加強會員實名制登錄、透過空調內外對流保持新鮮空氣流通，會員卡消毒避免接觸感染，並且每一小時全部健身器材及廁所衛浴消毒降低感染的風險，林智堅市長也建議業者可以勸導民眾使用器材保持安全距離，對於業者積極的作為他給予高度肯定。

林智堅表示，面對疫情料敵從寬，禦敵從嚴，他呼籲，竹市私立健身中心不分彼此，為市民身心健康著想，一起用最高標準面對疫情的考驗，共同為防疫努力，他也呼籲民眾保持適當的社交距離，以確保自身安全，用最嚴謹的態度面對防疫，才能讓社區防疫做到滴水不漏。市府各單位對抗疫情站第一線，並強化行政團隊橫向聯繫，資訊互通，市府用心、市民放心，一起面對武漢肺炎的嚴峻考驗。

健身中心品牌公關經理廖容瑩表示，該中心每天員工進行自主管理進行消毒，定時健身器材及環境進行清潔與消毒，開啟空調對流模式，讓全體會員能夠在最安全的環境進行運動。雖然這些防疫措施增加許多人力物力的消耗，但該公司本著，秉持著「將健康推展到世界的每一個角落」的經營理念，將持續積極配合市府政策，守護市民健康，直到疫情完全消滅為止。

教育處長黃錦能表示，為達市府要求防疫滴水不漏，故要求新竹市各公私立運動場館，做好防疫相關工作，並請各私立健身中心依據「COVID-19(武漢肺炎)」因應指引：大型營業場所，做好相關配套措施，如健身器材能間隔一公尺以上，針對人員會經常接觸之表面(如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等經常接觸之任何表面，以及浴廁表面如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把)應有專責人員定期清潔，應有專責人員定期清潔，並至少每天消毒一次。場所業者應訂定工作人員健康監測計畫，並有異常追蹤處理機制，以維護全體市民的健康。

ET快訊
長輩苦嘆不會網購「口罩快不夠用」　他怒掀內幕：一天出門不到3
即／台師大1生染疫　校方：4/6-4/17全校改採遠距教學
即／半鎖國！日本宣布入境者強制隔離14天　限制73國入境
花12元買衛生紙就中千萬！統一發票1-2月中獎完整清單曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

人數控管8成　中市府4運動場館即日起周休1天消毒

禁外出趴趴走！居家檢疫看醫生有解　彰化醫院：開視訊門診

獲頒贈獎章　立委湯蕙禎：疫情過後台灣經濟成長可望V型反彈

竹市送餐服務再升級 攜手慈濟免費提供蔬食餐點

竹市武漢肺炎防疫滴水不漏　林智堅視察私立健身中心

台中清明連假交通動線一次看懂　市警交通大隊公布疏導熱點

中寮和興樂齡中心歡喜揭牌　南投13鄉鎮市普及率百分百

台南市4月9起搭公車強制戴口罩　市府：如有明定罰則違者將開罰！

雲林小學慶祝兒童節　推廣環保用回收垃圾佈置超巨大海龜

「您安心『郵』我挺」　台南郵局因應疫情郵挺鳳農　黃偉哲說讚！

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

人數控管8成　中市府4運動場館即日起周休1天消毒

禁外出趴趴走！居家檢疫看醫生有解　彰化醫院：開視訊門診

獲頒贈獎章　立委湯蕙禎：疫情過後台灣經濟成長可望V型反彈

竹市送餐服務再升級 攜手慈濟免費提供蔬食餐點

竹市武漢肺炎防疫滴水不漏　林智堅視察私立健身中心

台中清明連假交通動線一次看懂　市警交通大隊公布疏導熱點

中寮和興樂齡中心歡喜揭牌　南投13鄉鎮市普及率百分百

台南市4月9起搭公車強制戴口罩　市府：如有明定罰則違者將開罰！

雲林小學慶祝兒童節　推廣環保用回收垃圾佈置超巨大海龜

「您安心『郵』我挺」　台南郵局因應疫情郵挺鳳農　黃偉哲說讚！

武漢封城、中央響應！《科學》：中國染疫患者少了96%

防「武士刀暴徒襲擊」重演！總統府「鐵製防護欄杆」曝光

打完噴嚏聽到「喀喀聲」！男劇烈疼痛秒跪地…醫：是椎間盤突出

史上最大降息潮！11家壽險公司砍宣告利率　逾千張利變保單回饋金縮水

TVBS回應NCC4大質疑！陳文琦董事長案被卡8個月才沒開董事會

防疫最美風景！北車女學生沒口罩無法搭車返鄉…民眾秒掏出2片送她

步槍掃射劫板信銀78萬！車上藏手槍「被抓就飲彈 」...警壓制悍匪送辦　　

藥局領完「FB黑心賣15片400」　正義妹嘆實名制變調：醫療口罩成了品質保證

超狂優惠！龍都酒樓廣式片皮鴨「半價」　只到4月底

買百萬名車想開Uber卻不會用手機　悍匪搶78萬懊悔：擔心連累家人

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

金門、澎湖縣民返國　須在台居家檢疫

桃園客家局長　傳接任民政局長？

紀念郝爺爺　金門柏村國小降半旗默哀

居家防疫亂跑　2人逾期未繳遭移送

霹靂戰警呂家偉台南市社會優秀青年

盧秀燕：台中沒防疫旅館有安心旅宿

社交距離新政　記者會距離拉開1公尺

台南新冠肺炎確診13例皆是境外移入

無人空拍機出動露天燃燒無所遁形

新北戶政櫃檯增設「安心防護板」

防疫門診開診　蘇清泉率主任級醫師輪值看診

桃市提撥700萬慰勞金　給11家急救責任醫院

永和民間捐助1萬公升防疫酒精

桃園市府大樓洽公　4/1起實名制上路

更多熱門

相關新聞

竹市終身學習課程停課至6月底

竹市終身學習課程停課至6月底

因應武漢肺炎疫情升溫，新竹市政府宣布自3月30日起至6月底，新竹市社區大學、樂齡學習中心、成人教育班(含外籍配偶識字班)及新住民學習中心等

國民運動中心3月28日起閉館14天

國民運動中心3月28日起閉館14天

新科竹光國民中心3月28日起閉館

新科竹光國民中心3月28日起閉館

新建公立華德福實驗學校在竹市

新建公立華德福實驗學校在竹市

竹市推「線上學習3 OK」

竹市推「線上學習3 OK」

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

快訊／JYJ金在中確診新冠肺炎！

金在中說謊確診惹惱全球！「離譜道歉全文」曝光

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面