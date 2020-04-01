竹市武漢肺炎防疫滴水不漏　林智堅視察私立健身中心

▲新竹市長林智堅前往大型私立運動中心視察業者防疫工作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應武漢肺炎疫情升溫，為落實防疫工作滴水不漏、避免人群聚集增加群聚感染的風險，今(1)日新竹市長林智堅特別前往市中心內的大型私立運動中心視察業者防疫工作，業者做到每小時室內空間、健身器材及衛浴消毒，降低任何可能的傳染風險，林智堅市長表示，新竹市公立運動場館含兩座運動中心、市立體育館及游泳池在內自上週3月28日起閉館14天，此外，市府嚴格督導私立運動健身業者務必將做好消毒清潔，政府民間攜手合作共渡疫情。

林智堅強調，健身房位在室內且人潮較多，需要以更高標準來檢視各項防疫整備工作，業者親自說明該場所的防疫措施，除了量額溫、酒精消毒外，也加強會員實名制登錄、透過空調內外對流保持新鮮空氣流通，會員卡消毒避免接觸感染，並且每一小時全部健身器材及廁所衛浴消毒降低感染的風險，林智堅市長也建議業者可以勸導民眾使用器材保持安全距離，對於業者積極的作為他給予高度肯定。

林智堅表示，面對疫情料敵從寬，禦敵從嚴，他呼籲，竹市私立健身中心不分彼此，為市民身心健康著想，一起用最高標準面對疫情的考驗，共同為防疫努力，他也呼籲民眾保持適當的社交距離，以確保自身安全，用最嚴謹的態度面對防疫，才能讓社區防疫做到滴水不漏。市府各單位對抗疫情站第一線，並強化行政團隊橫向聯繫，資訊互通，市府用心、市民放心，一起面對武漢肺炎的嚴峻考驗。

健身中心品牌公關經理廖容瑩表示，該中心每天員工進行自主管理進行消毒，定時健身器材及環境進行清潔與消毒，開啟空調對流模式，讓全體會員能夠在最安全的環境進行運動。雖然這些防疫措施增加許多人力物力的消耗，但該公司本著，秉持著「將健康推展到世界的每一個角落」的經營理念，將持續積極配合市府政策，守護市民健康，直到疫情完全消滅為止。

教育處長黃錦能表示，為達市府要求防疫滴水不漏，故要求新竹市各公私立運動場館，做好防疫相關工作，並請各私立健身中心依據「COVID-19(武漢肺炎)」因應指引：大型營業場所，做好相關配套措施，如健身器材能間隔一公尺以上，針對人員會經常接觸之表面(如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等經常接觸之任何表面，以及浴廁表面如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把)應有專責人員定期清潔，應有專責人員定期清潔，並至少每天消毒一次。場所業者應訂定工作人員健康監測計畫，並有異常追蹤處理機制，以維護全體市民的健康。