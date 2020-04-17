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新竹市公幼名額大增90名　5月25日開始登記

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▲新竹市公幼及非營利幼兒園將於5月1日公告招生簡章。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市公幼及非營利幼兒園將於5月1日公告招生簡章。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市公幼及非營利幼兒園將於5月1日公告招生簡章，5月25日開放登記。今年因為三民國小附設幼兒園增設3班，公幼抽籤名額大增90名。登記採雙軌併行登記，家長可分別擇定一間公幼及一間非營利登記，有2次抽籤機會，提升幼兒進入公幼及非營利幼兒園就讀的機會。

新竹市政府教育處表示，今年竹市公立幼兒園及非營利幼兒園採雙軌併行登記，家長可分別擇定一間公幼及一間非營利幼兒園為孩子報名大幅度提升中籤機率。新竹市立新竹幼兒園、新竹市國小附設幼兒園及陽光、高峰、新科、建華、南寮與福林等6所非營利幼兒園皆於5月25日起登記。非營利幼兒園於5月29日辦理抽籤，公幼則於5月30日抽籤，若學童兩邊皆抽中者，擇一就讀，其另一名額釋放出供備取生就讀。

教育處表示，新竹市目前設有28所公立幼兒園及6所非營利幼兒園，除市立幼兒園、新科及建華非營利幼兒園為設籍竹市學童皆可登記外，各國小附設幼兒園、高峰及陽光非營利幼兒園採與國小相同學區為原則辦理登記，另福林非營利幼兒園則以北門與載煕國小學區相同辦理登記；未附設幼兒園之國小之學區幼兒得就近登記鄰近之國小附設幼兒園。5月1日將公佈各幼兒園招生簡章，招生簡章除可至各園所索取外，亦將公告於新竹市學前教育網 http://www.kids.hc.edu.tw/。

教育處指出，公立及非營利幼兒園招生以關懷弱勢為主，包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等均符合優先入園資格，如有餘額才提供給一般幼兒就讀，且招生年齡依序以5、4、3足歲幼兒優先，依年齡分階段辦理，並依招生階段招收至額滿為止。

教育處提醒學童家長，公幼(市立幼兒園、國小附設幼兒園)及非營利幼兒園採雙軌併行登記，每一學童以登記一間公立幼兒園及一間非營利幼兒園為限，各園登記人數如超過應收名額時，將採抽籤方式決定，若對招生事宜有任何疑義，請逕洽戶籍所在地之學區園所或洽市府教育處特殊與學前教育科，電話：03-5216121轉264。

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