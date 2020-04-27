前妻頸留吻痕！衝動男持槍怒射「路邊小王」　他左胸中彈險死：我在看直播

▲男子為前妻是否結交新歡，誤持土造長槍射擊一名「停在路邊看直播」的無辜男子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳羿妏／屏東報導

屏東縣一名邱姓男子見到前妻花花（化名）脖子上有2處吻痕，認為花花另結新歡，雙方因而發生爭執，孰料，邱男竟誤認一名停車在路邊看直播的藍姓男子為前妻新男友，隨即迅速返家拿土造長槍，朝藍男射擊，子彈直接貫穿藍男左胸，所幸送醫後撿回一命。事後，邱男被依殺人未遂判刑6年。

判決指出，2018年7月11日晚間10時許邱男見花花脖子的2處吻痕，認為花花有新男友，兩人於是陷入一陣爭吵，花花隨即氣憤離去，而1小時後邱男沒等到前妻回來，決定騎車外出去找尋，不料行經過程看到藍男的車子停在路邊，引擎還持續發動，他懷疑花花就在車內跟藍男約會，一氣之下，竟回家拿土造長槍，迅速折返回藍男車旁，「未確認花花是在車內」，邱男就直接朝駕駛座射擊1槍，子彈從左上臂膀，貫穿左胸，再從左下巴處射入，最後卡在下巴內，所幸藍男經搶救後撿回一命，事後藍男主動報警提告。

藍男表示，根本不認識邱男與花花，當時為了要找「可以接收訊號的地方」，經過多次更換地點，最後停在案發地點時，手機才順利收到訊號，讓他能夠停下來看手機直播，不料竟突然遭遇開槍射擊。

邱男的辯護人則辯稱，邱男「返家後再前往案發地點」，不符合當場的要件，另外邱男表示，以為花花在車上與藍男約會，基於義憤才會開槍；對此，屏東地院不採信說詞，認為邱男應該要理性溝通、冷靜應對，審酌後依殺人未遂罪，判邱男有期徒刑6年，全案仍可上訴。



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