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尋妻不著殺2無辜棄屍恩主公醫院　沈文賓判死刑定讞

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▲▼三峽恩主公醫院雙屍命案，主嫌沈文賓（黑衣者）在遭判死，另名兇手沈文夏（白衣者），也遭重判。（圖／記者吳銘峯攝）

▲三峽恩主公醫院雙屍命案，主嫌沈文賓（黑衣者）判死刑定讞，另名兇手沈文夏（白衣者），也遭重判19年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子沈文賓，2012年間為了查問逃家妻子的下落，竟夥同弟弟沈文夏到宜蘭押走妻舅的女友與鄰居，將兩人拷問後溺殺，並棄屍三峽恩主公醫院停車場。沈文賓6次遭判處死刑，並多次對著鏡頭道歉，案經最高法院召開生死言詞辯論庭後，31日宣判，駁回上訴，沈文賓死刑定讞。這也是今年第一起死刑定讞案例。

本案發生於2012年12月間，36歲的沈文賓因為長期虐打妻子，妻子逃家，沈文賓帶著同父異母的弟弟沈文夏，一起開車去宜蘭到張姓妻子哥哥經營的檳榔攤，持槍押走潘女和鄰居呂姓男子，一同上車帶路找尋妻子。雙方在途中發生口角，沈氏兄弟在桃園大溪山區將2人雙手反綁，拖至一處灌溉溝渠將2人溺殺，而後將遺體載到三峽恩主公醫院停車場棄屍。

案發後震驚社會，檢警循線逮捕兩兄弟，並提起公訴。其中沈文賓涉案部分，一審、二審、更一審、更二審、更三審、更四審，總計6次審判均判處他死刑；沈文夏則除了更二審時判刑14年、更四審判刑19年，其餘審判階段均被判無期徒刑。

案經最高法院審理後，於3月初再度針對本案召開言詞辯論程序。本次最高法院還傳喚鑑定人、醫師吳建昌，來了解沈文賓是否還具教化可能，而有留存其性命之必要，這也創下最高法院審理時，首度傳喚鑑定人出庭應訊的案例。

最高法院於31日宣判，合議庭法官駁回上訴，維持沈文賓死刑、褫奪公權終身，另外沈文夏則維持19年的刑度，全案定讞。

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