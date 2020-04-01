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母子3人繼承亡夫167萬遺產　前妻兒返台才知父親過世立馬提告

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▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲陳婦盜領亡夫逾167萬元遺產，被前妻兒子告上法院。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者孫于珊／台北報導

一名74歲陳姓婦人在丈夫離世後，竟將丈夫所留下的遺產167萬餘元佔為己有，把丈夫與前妻所生的兒子排除在外，台北地院依偽造文書、詐欺取財罪等5罪，判陳婦1年徒刑，得易科罰金36萬5000元，緩刑3年，可上訴。

判決指出，陳婦與丈夫育有一對子女，而丈夫與前妻也生有一名兒子，但丈夫2015年4月間死亡後，陳婦竟持丈夫的存摺、印章，並在繼承存款申請書暨領取同意書上，不實填載繼承人僅有母子3人（她自己及其2名子女），還將丈夫2張整存整付儲蓄存款單（定存單）解約，並僅經2名子女的授權，就到5間銀行將丈夫167萬餘遺產全匯入自己名下。

直到前妻兒子林男2017年4月間返回台灣後，前往戶政事務所調閱戶籍資料時，才獲知父親已過世，同時驚覺遺產被盜領，決定提告。

然而陳婦否認犯行，辯稱丈夫過世前就將他的存摺、定存單、印章及密碼交付給她，認為丈夫有授權的意思，且前妻兒子都在國外，僅有見過他1、2次。陳婦還指出，丈夫婚前曾向她保證，前妻與孩子已移居美國，天高皇帝遠，不會與他們有任何瓜葛，丈夫生前也曾說，前妻兒子並非真心待他，對前妻兒子深感失望，便絕口不再提及此人等語，所以忘記丈夫還有其他繼承人。

但法官不採信陳婦所言，法官認為，丈夫死亡後，權利能力即喪失，與陳婦的授權關係歸於消滅，況且陳婦具有大學學歷，並曾擔任會計職務等學經歷，明知有前妻兒子存在，不僅仍冒用丈夫名義取款，還偽填繼承人數量，未將前妻兒子納入，欺騙銀行，也造成前妻兒子的權益受損。

法官審酌，陳婦到案後始終否認犯行，犯後態度不佳，但考量她將丈夫遺產分配給前妻兒子達成和解，且前妻兒子也明確表示，希望法院從輕量刑，同意給予陳婦緩刑，不希望見到陳婦坐牢，因此法官依偽造文書及詐欺取財共5罪，判應執行1年徒刑，得易科罰金36萬5000元，緩刑3年。

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