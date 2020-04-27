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林森錢櫃大火釀5死…你在現場怎麼辦？消防達人曝「活命3步驟」：這樣最安全

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▲▼台北市林森錢櫃ktv大火 。（圖／記者李毓康攝） 

▲台北市林森錢櫃大火釀5死。（圖／記者李毓康攝）

記者陳羿妏／綜合報導

台北市林森錢櫃26日火警釀成5死悲劇，對此，內政部前消防署長林金宏就在臉書《林金宏的消防天地》提出面對大火時，他以事發當下一名網友yuweime描述的現場為例，假設現場全是濃濃白煙，他表示會採取「活命三步驟」：關上門、關閉空調、撥打119。

林金宏提到，網友yuweime提及的情境最為具體，因此以其為例，「聞到燒塑膠味，還以為是有包廂在拉K，我還打電話報警請警方過來，然後警方回電說是失火了，要我們趕快逃生。然後看到白色的淡淡煙霧，不斷從空調出風口冒出。一打開包廂門，走廊全都是臭得要死的白煙，趕緊關上門，並且聽到外面有消防車的警報聲」。

▲台北中山區林森錢櫃大樓火警，民眾受不了濃煙整個人站在牆外，狂揮手、甩外套向外求救。（紅線圈起處）。（圖／記者黃彥傑攝）

▲民眾受不了濃煙整個人站在牆外，狂揮手、甩外套向外求救。（紅線圈起處）。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼火警求救畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲大火當天有民眾PO出動態求救。（圖／記者邱中岳翻攝）

林金宏說，面對走廊全是白煙的狀況下，第一步驟絕對會選擇「立即關上門」，因為就yuweime的說法，當時錢櫃內部，相較於包廂外，包廂內的狀況更為安全，因此要立即關上門，減緩包廂內惡化的速度。

林金宏提到，第二步驟則「趕緊關閉空調」，因為很多火場一再證明，空調是火災煙熱蔓延的路徑，尤其是馬達運轉時，「更會加速煙的流動」，因此火災應變時，一定要關空調，另外也提到，他住旅館時，除了觀察安全門梯位置外，必會搞清楚該處空調如何關閉。

林金宏進一步解釋，做完上述的保護措施後，會想了解火災狀況，做為後續處置的參考，因此第三步驟就是「打119」，先告知119自己目前的受困位置，另外因為濃煙密布的狀況下，消防員可能無法以肉眼清楚看見包廂號碼，現場也沒辦法隨意喊聲「有沒有人？」，因此他說一定要與消防員約定好「通知的方法是什麼」，這件事非常重要。

▲▼林森錢櫃火警五樓火勢。（圖／民眾提供）

▲林森錢櫃內五樓大火猛燒畫面。（圖／民眾提供）

上述的問題若未獲得回覆，林金宏說，他會選擇待在包廂內，但是若消防隊明確指出起火處是5樓，那他會判斷「5樓火災，7樓還都是煙」，明顯地有防火門未關，而這項訊息更會堅定他待在包廂內不走；林金宏也說，因為他熟知火場，所以知道留在包廂內相對安全，若以yuweime的情境，他一樣會選擇待在包廂內，並與消防員保持聯絡，隨時掌握火災情勢發展，他也認為塞門縫、用濕毛巾摀口鼻，此舉沒有壞處，但也沒有那麼必要。

最後林金宏說，他只是以yuweime情境來舉例，若有不同的情境則須調整部分做法，但強調外頭如果有濃煙，「活命三步驟」：關上門、關閉空調、撥打119，是最重要且可採取的作為。

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