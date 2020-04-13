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為了團聚「娶前妻女兒」進門！婚姻維持9年他覺好怪…訴請關係不存在

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▲桃園市吳姓女子控訴韓籍丈夫長期滯留韓國不歸，9年來對其不聞不問，法官判准離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲楊姓男子為了讓陸籍愛妻與女兒相聚，他竟與在大陸的女兒假結婚，讓她能以依親名義來台。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

楊姓男子1996年與陸籍女子結婚後，因陸籍妻子非常思念女兒，2010年竟決定先與愛妻離婚，隨後再至大陸跟「前妻的女兒」結婚，讓她能以依親名義來台團聚。多年下來，楊男因覺得女兒在法律上屬於自己的老婆相當奇怪，近期向法院訴請「確認婚姻關係不存在」，新北地院審結予以判准。

楊男1996年4月30日與陸籍女子結婚後，在台生活並育有1子，由於愛妻對遠在大陸的女兒思念不已，他為了能接女兒來台一起生活，竟在2010年10月22日先與愛妻辦理離婚，再於同年11月22日與女兒在大陸辦理結婚登記（根據法律，台灣人在大陸結婚是依據大陸婚姻法規辦理，但為避免爭議，台灣也承認這個婚姻是合法且有效的）。

2019年時楊男因覺得長期與「前妻的女兒」為夫妻關係實在很奇怪，遂決定向法院請求「確認婚姻關係不存在」。楊男於法庭上表示，自己一直以來都與前妻感情融洽，並未因離婚而受影響，且新老婆（即前妻女兒）來台見前妻時，因他們家中格局是兩房一廳，新老婆都與前妻同住一房，他則與兒子睡一間，期間他與妻子2人完全沒有任何踰矩互動。

身為「楊妻」的女兒則到庭證稱，一直以來自己都稱呼楊男為爸爸，婚後也沒有改變，且他叫楊男的兒子也都直接稱呼為弟弟。

法官審理時認為，從雙方證詞可見，楊男至今仍與前妻同居，並一起扶養兒子，至於他法定上的妻子（即前妻女兒），從他們結婚至今女方僅來台5次，每次只停留2、3月非常短暫，期間她也都與媽媽同房，且與楊男始終以父女相稱，認定2人在大陸結婚時，確實無結婚之意，判準楊男與妻子（即女兒）間的婚姻關係不存在。

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