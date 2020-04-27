儲藏室起火奪5命關鍵曝！緊鄰「511包廂」和樓梯　火煙竄出阻斷逃生路

▲林森錢櫃火警，初步調查起火點為儲藏室，非電梯工程釀禍。（圖／消防局提供）

記者游宗樺、陳羿妏／台北報導

台北市林森錢櫃26日上午發生火警，釀成5死悲劇，經檢警進一步調查後，確認起火點為電梯施工「對角處」的5樓儲藏室所引起的，初步排除火警與電梯工程有關，至於確切事故發生原因、警報系統為何被切斷，仍有待調查人員進一步釐清。

根據消防局現場調查資料顯示，起火點為該棟大樓5樓KTV儲藏室，該層一共有20個包廂，其中「511包廂」更是緊鄰著燃燒猛烈火勢的儲藏室，當時位於對角處的電梯工程工人表示，他們也是聞到煙味後，走出來一看才驚見這場大火。

▲五樓火勢猛烈燃燒，畫面相當駭人。（圖／民眾提供）

此次火警發生於26日上午10時57分許，14層林森錢櫃其5樓突然竄出濃濃黑煙，畫面相當驚悚，經警消到現場搶救後，一共疏散200名民眾，54人送醫，而其中有5名則送醫後不治。

27日稍早火調人員已前往林森錢櫃進行火場調查，據了解，由於5樓為做電梯工程，5樓以上樓板打通，加上逃生梯的門均被打開，形成2個煙囪，不排除這是造成濃煙流竄的原因。此外，檢方也會於今日14時會同轄區警方到火場勘驗，釐清事故詳細發生原因。

▲火調人員27日抵達現場進行後續調查。（圖／記者游宗樺攝）

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