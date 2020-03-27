被懷疑劈腿…她慘遭痛毆、逼脫內褲！恐怖男友判刑7個月

▲蔡姓男子懷疑自己被戴綠帽，一氣之下竟直接暴打女友，甚至強迫他脫下自己送女方的內褲。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／台中報導

蔡姓男子因懷疑女友霏霏（化名）另結新歡，一氣之下直接搶過霏霏手機，與他懷疑的不明男子通話。電話結束，蔡男情緒失控，不只暴力毆打霏霏，還強逼對方脫下他送的內褲、用力拍打下體。法院審結依毀損他人物品罪、傷害罪及強制罪判蔡男有期徒刑7月，得易科罰金21萬元。可上訴。

蔡男與霏霏原為男女朋友，2人2018年5月7日在彰化一間KTV歡唱時，蔡男因懷疑女友劈腿，與她發生口角衝突，經KTV員工報警後，2人同日6時許離開並一同前往蔡男家談判。雙方溝通過程中，蔡男一把搶過霏霏手機，直接撥電話給疑似女友新歡的男子，與對方開嗆。

通話結束蔡男大為光火，直接將霏霏手機摔壞，盛怒之下還徒手猛毆霏霏，喝令她把自己所贈送的內衣褲脫下。霏霏因內心相當害怕只好乖乖就範，怎料脫下後，男友竟直接將她壓倒在床，以手掌用力拍打她下體，同時不斷口出惡言罵她骯髒。

蔡男見霏霏淚水流不停，呼吸不順一直喘氣，才拿起被子給她，並遞出自己的手機讓霏霏打電話讓妹妹來載回。霏霏獲救後，迅速至警局向警方報案。

法院審理時認為，蔡男不知理性處理感情問題，既不尊重他人身體、財產還徒手毆打，甚至做出極盡羞辱人的事，讓女方身心嚴重受創，行為實在很糟糕，將蔡男依犯毀損他人物品罪判處拘役45日、傷害罪2月、強制罪6月，合併應執行7月，得易科罰金21萬元。全案仍可上訴。

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