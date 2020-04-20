4歲妹狂高燒遭醫退貨　返家竟猝死「玻璃殘留最後吻痕」母淚求整張臉複製！

▲女孩高燒不止最後身亡，被爸媽發現留下最後一吻在玻璃窗上。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

珍惜身邊所愛的人，才不會遺憾。一場新冠肺炎，讓人類驚覺到珍惜身邊愛的人有多重要，4歲小女孩吉莉安（Jillian）因為高燒不退，回到家後不久仍不幸死亡，醫師推測吉莉安很可能是癲癇猝死，但她的父母仍沉浸在悲痛中無法自拔。日前發現在家中的一塊玻璃上，竟有女兒的吻痕，法醫替他們保存下來後成為「最後的吻言」。

根據英國《太陽報》報導，吉莉安因高燒不止，醫院也遲遲無法有足夠的資源，因此先請吉莉安的家人將她帶回。而回到家的她卻持續經歷了兩次高燒，吉莉安的母親難過的表示，「那天我去上班了，走之前在她的額頭上親了一下，沒有想太多」，卻是最後一次母女互動。

最後吉莉安突然走了，醫院找不到可能性，最終只能研判是因為高燒引發癲癇猝死。吉莉安的父母無法接受一夕間失去女兒，始終走不出悲痛的情緒，直到上周一個雷雨交加的天氣，突然一道閃電照亮家裡的一塊玻璃。這時吉莉安的父親發現玻璃上有一個小小的吻痕，還有鼻子呼氣的痕跡。

吉莉安的父母親透過朋友介紹，希望警方可以幫忙協助留下女兒最後的痕跡，但警方表示，不一定可以完全保存。警方用了指紋粉將吻痕保存，並用膠帶把吻痕轉移到指紋卡上，讓整個痕跡完整呈現。更意外的發現，在另外一塊玻璃上，也曾經被塗了唇蜜的吉莉安親吻過。

倫敦警方發言人表示，很多人都會忽略警察其實也可以提供這樣的服務，這名協助的警官為吉莉安的家庭保存的美好的禮物，也算是社區服務的一部分。

Kiss left on window by little girl who passed away suddenly preserved forever by forensic expert https://t.co/a7DqMTzfc9 — The Sun (@TheSun) April 18, 2020



