驗屍報告出爐！美首名死者「心臟破裂」亡　解剖發現「佈滿新冠病毒」

▲美確診病患因病毒入侵導致心臟破裂死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國新冠肺炎首起死亡病例調查出爐，死者是一名來自加州聖塔克拉拉郡（Santa Clara）的57歲女子陶德。根據驗屍報告指出，陶德在病逝前幾天就出現類似流感症狀，但最終死於心臟破裂，而法醫也在她的心臟內發現新冠病毒。

綜合外媒報導，57歲的陶德（Patricia Dowd）2月6日在家中病逝，根據親屬表示，陶德在病逝前幾天就有出現類似流感狀況，而最終根據法醫的驗屍結果，她的主要死因是心臟破裂（heart rupture）。

病理學家梅爾內克（Judy Melinek）指出，因為心肌受到病毒感染，才會因此破裂，「免疫系統正在攻擊病毒，而這個感染過程是導致心臟破裂的主因。」法醫也在解剖後發現，陶德的心臟、氣管與腸道都有新冠病毒。

在陶德的病例出現之前，外界普遍認為，美國首起死於新冠肺炎的患者位於華盛頓州西雅圖，時間點為2月28日，不過加州聖塔克拉拉郡驗屍官辦公室日前表示，包含陶德在內，2月17日的死亡事件也與新冠肺炎有關。

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