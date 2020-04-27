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疫情衝擊「沒演出卻更忙」　藝術總監告白：謝謝前線防疫人員

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▲▼「國表藝各館團疫情期間特別方案2.0」。（圖／鄭達敬攝／國家表演藝術中心）

▲國表藝各館團推出疫情期間「特別方案2.0」，加強力道陪伴表藝界在這個特殊時期，仍能維持動能和持續運轉。。（圖／鄭達敬攝／國家表演藝術中心）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎疫情延燒即將滿百日，表演藝術界面臨前所未有的「重傷」和考驗，國家表演藝術中心今（27）日推出「特別方案2.0」，而三館一團的藝術總監也分享疫情以來的感觸，其中台中國家歌劇院總監邱瑗提到，雖然很多演出取消卻還能照常開館，「真的很感謝前線的防疫人員」；衛武營總監簡文彬則透露「沒演出竟然比有演出更忙！」而兩廳院藝術總監劉怡汝也說，現在有機會把以前不能做的事好好做，也重新檢討劇場存在的價值和意義。

2020年在新冠肺炎疫情籠罩和衝擊下，表演藝術圈被形容為「興於百業之後，衰於百業之前」，許多節目紛紛延期或取消，國家表演藝術中心（國表藝）董事長朱宗慶更以「重傷」來形容，因此推出了「國表藝中心各館團疫情期間特別方案2.0」，擴大1.0的執行層面，加強力道幫助表藝界在這個特殊時期，仍能維持動能和持續運轉。

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▲▼臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗（圖／鄭達敬攝／國家表演藝術中心）

▲台中國家歌劇院藝術總監邱瑗感謝前線防疫人員。（圖／鄭達敬攝／國家表演藝術中心）

抗疫以來許多行業都受到衝擊和影響，國表藝三館一團的藝術總監也分享疫情以來的感觸，台中國家歌劇院總監邱瑗提到，雖然很多演出延期或取消，但很感激三個場館都依然敞開，「真的很感激前線的防疫人員，讓我們還能每天上班。」台中歌劇院也藉此機會思考、舉辦能因應風險指標的活動，像是《看見你的自由步》沈浸式科技藝術體驗展，以擴增實境欣賞6位台灣當代舞者，還能同框合照、互動，是全新的觀舞體驗。

▲▼ 衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬（圖／鄭達敬攝／國家表演藝術中心提供）

▲衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬透露，「沒有演出的時期，比有演出時更忙。」（圖／鄭達敬攝／國家表演藝術中心提供）

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬則說，衛武營的優勢在於場館還有戶外的「榕樹廣場」，每天都還能看到有人來，也有民眾會在公共鋼琴彈奏，看到有人互動和出入，覺得心情平和許多，即使營運數字「很可怕」，但沒有演出的時期，還比有演出時更忙，忙於規劃新的計劃與可能性，也覺得更振奮。

▲▼ 國家兩廳院藝術總監劉怡汝（圖／鄭達敬攝／國家表演藝術中心提供）

▲國家兩廳院藝術總監劉怡汝認為，「以前不能做的事情，現在正好有機會好好的做。」（圖／鄭達敬攝／國家表演藝術中心提供）

兩廳院藝術總監劉怡汝也分享，以前每天都有演出，「那時候不能做的事情，現在正好有機會好好的做」，例如設備的修繕等等，有些計畫也能提早開始規劃，看見對未來的期待。也透過這一次的機會，檢討劇場存在的意義和價值，尋找未來的方向。她認為疫情衝擊狀況或許無法控制，「但這是很好的沈澱機會。」

▲▼ 國家交響樂團音樂總監呂紹嘉（圖／鄭達敬攝／國家表演藝術中心提供）

▲國家交響樂團音樂總監呂紹嘉認為，「雖然疫情打亂了節奏，卻給了空間和時間，去想我們怎麼面對世界，學習對造物者的謙卑。」（圖／鄭達敬攝／國家表演藝術中心提供）

而國家交響樂團（NSO）音樂總監呂紹嘉也說，音樂雖然不能挽救生命，但是在關鍵時期更能感動人心，雖然疫情打亂了節奏，卻給了空間和時間，去想我們怎麼面對世界，學習對造物者的謙卑，如今團員也更緊密了。而朱宗慶也表示，因為此次疫情，看到各館團互相幫助，也感到很欣慰。

▲▼ 國家表演藝術中心董事長朱宗慶（圖／鄭達敬攝／國家表演藝術中心提供）

▲國家表演藝術中心董事長朱宗慶看到各館團互相幫助，也感到很欣慰。（圖／鄭達敬攝／國家表演藝術中心提供）

三場館依據特別方案2.0的「六大驅動方針」，攜手藝文工作者共同努力，其中將特別以國內的表演團隊為主，投入重製經費、協助節目重新推出，台中歌劇院預計協助70個團隊或藝術家，累積約2500人；兩廳院也至少會協助550位國內藝術家。

另外特別2.0也會擴大孵育計畫，支持研發創新，更擴大設備維護，讓「劇場黑衣人」（技術人員）有機會加入獲得一些收入。此外還有發展展演新形式，推動線上觀演機制，規劃戶外演出等，籌備未來全面振興。

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