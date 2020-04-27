世界遭中國背叛！台灣成最大受益國　美學者：華府應推動台灣加入世衛

▲瑞士日內瓦世界衛生組織（WHO）總部。（圖／路透社）



文／中央社記者周世惠舊金山26日專電

胡佛學者歐斯林表示，新冠肺炎疫情危機將改寫世界地緣政治，疫情處理得宜的台灣會受益，他認為華府應推動台灣加入世衛等國際組織，並擴大與台灣的外交和民間基層聯繫。

史丹佛大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institute）學者歐斯林（Michael R. Auslin）發表專文指出，從政治角度來看，中共對疫情處理不當，後續的隱匿，以及企圖指責美國，都將使美國和其他國家在外交上批判中國。

他預期美國將深化與其他國家的政經合作，優先擁抱和民主國家維持良好關係的重要性，長期的盟友如日本、英國、澳洲和加拿大都會從美國的政策中得到好處。

"The new dynamic in China’s relations with the world will be a deep-seated distrust of Beijing’s statements," writes @HooverInst fellow Michael Auslin. #COVID19 https://t.co/h3hvorsm3s — Hoover Institution (@HooverInst) April 24, 2020

「台灣可能是新的政治環境中受益最大的國家之一」。他表示，自1970年代中美斷交以來，川普政府在強化與台灣的關係方面，做得比前任政府多，包括出售先進防禦設備和升級外交聯繫。

基於台灣在疫情期間採取值得稱許的部署行動，後續又捐贈數百萬個口罩，並曾試圖對世界衛生組織（WHO）發出疫情警訊，他呼籲，華府應該推動台灣加入WHO和國際民航組織等國際性組織，同時擴大外交和民間基層的聯繫。

很難看出美國和其他國家要如何與北京恢復正常關係。歐斯林認為，有愈來愈多呼聲建議從根本檢討與中國的關係，當愈來愈多證據顯示北京掩飾疫情、壓抑舉報疫情的吹哨人、破壞病毒樣本等，伴隨著中國公司向全世界輸出有瑕疵的醫材設備，「讓許多國家覺得遭到中國背叛」；疫情危機帶來的主要地緣政治結果是，全球在經濟和政治上會對中國減少依賴。

歐斯林是研究「當代亞洲」的學者，他不諱言地緣政治的爭端極有可能在亞洲的海空加劇上演，近日的南海是北京和華府的軍事爭奪舞台，軍演如家常便飯。中國人民解放軍與柬埔寨進行軍事演習，雙方軍機飛入台灣空域。

美國海軍仍保持航行台灣海峽和南海的自由，就算疫情危機蔓延全球，並未削弱中美之間長期的競爭，北京也一直試圖擴大影響力。隨著中美兩國領導人陷入更具對抗性的思維態勢，歐斯林警告，地緣政治的爭端非常有可能在亞洲的海、空加劇，甚至導致更嚴重的事故或衝突。

歐斯林以「冠狀病毒危機只會加速北京與華府之間的地緣政治競爭」（The Coronacrisis Will Simply Exacerbate The Geo-Strategic Competition Between Beijing And Washington）為題的文章，發表在胡佛研究所4月23日出刊、第64期Strategika專注於國家安全的網路刊物。

►法議員將在國會提案 籲訴諸國際法庭審理中國、釐清WHO謊言

►沒在怕對槓！不爽WHO包庇中國 美國會領袖：根本是武漢衛生組織

►澳媒讚台灣最早示警：WHO和國際社會沒聽進去 否則不會那麼嚴重

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

