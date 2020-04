世界遭中國背叛！台灣成最大受益國　美學者：華府應推動台灣加入世衛

▲瑞士日內瓦世界衛生組織(WHO)總部。(圖/路透社)



文/中央社記者周世惠舊金山26日專電

胡佛學者歐斯林表示,新冠肺炎疫情危機將改寫世界地緣政治,疫情處理得宜的台灣會受益,他認為華府應推動台灣加入世衛等國際組織,並擴大與台灣的外交和民間基層聯繫。

史丹佛大學(Stanford University)胡佛研究所(Hoover Institute)學者歐斯林(Michael R. Auslin)發表專文指出,從政治角度來看,中共對疫情處理不當,後續的隱匿,以及企圖指責美國,都將使美國和其他國家在外交上批判中國。

他預期美國將深化與其他國家的政經合作,優先擁抱和民主國家維持良好關係的重要性,長期的盟友如日本、英國、澳洲和加拿大都會從美國的政策中得到好處。

"The new dynamic in China’s relations with the world will be a deep-seated distrust of Beijing’s statements," writes @HooverInst fellow Michael Auslin. #COVID19 https://t.co/h3hvorsm3s