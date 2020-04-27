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「疫情爆發」才能研發疫苗！台美聯合開發中　最快年底供第一線施打

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▲▼台大公衛學院今（27）日邀請高端疫苗生物製劑副董事長陳燦堅說明「疫苗要研究，必須要有疫情爆發」，而台灣目前守得很好，便難以證明疫苗有沒有效，因此「一定要國際合作」。（圖／翻攝自台大公衛學院抗COVID-19說明會直播）

▲台大公衛學院今（27）日邀請高端疫苗生物製劑副董事長陳燦堅說明，疫苗開發「一定要國際合作」。（圖／翻攝自台大公衛學院抗COVID-19說明會直播）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）的疫苗研發受到國人關注，不過台大公衛學院今（27）日邀請高端疫苗生物製劑副董事長陳燦堅說明「疫苗要研究，必須要有疫情爆發」，而台灣目前守得很好，便難以證明疫苗有沒有效，因此「一定要國際合作」目前台灣正與美國NIH聯合開發中，預計最快在年底產出，可讓第一線人員施打。

台大公衛學院今召開抗新冠肺炎說明會，談到關於疫苗研發狀況，副院長陳秀熙表示，疫苗的開發絕對不如外界想像容易，不是只要分成兩組對照而已，當病毒大流行過後，人們產生抗體，施打疫苗還會有用嗎？如何證明疫苗有用、能產生保護力？台灣苦在於沒有足夠案例。

請繼續往下閱讀...

陳秀熙說，很高興聽到台灣與美國NIH（衛生研究院）合作開發的消息，他表示美國NIH、英國牛津大學、德國等，一直都站在國際觀點，當流行病產生時，率先成為疫苗徵召的重要國家，以世界趨勢的「調整試臨床試驗」為主，透過國際合作，疫苗最後不一定在哪個國家產生。這也是為什麼牛津大學要擴大招募試驗對象，包括非洲、南美洲、東南亞等，都是涉獵對象。

陳秀熙強調，「所以台灣絕對不能獨立於國際之外，每一次有機會，就要趕快參加國際上任何一個疫苗試驗，這樣未來在最後階段，台灣得到疫苗的機會，才會比其他東南亞國家來得快。」他形容，這不只是提前部署，而是精準防疫部署，是我們下階段所追求的目標。

「高端疫苗生物製劑股份有限公司」副董事長陳燦堅今受邀出席說明會表示，疫苗要產生，除了需要著手生產，也要相關法規單位的鬆綁，目前正與美國NIH聯合開發中，動物實驗的部分進行相當順利，至於臨床實驗牽涉到美國法規單位的規定，正在如火如荼溝通中，期望年底能有一批疫苗產生，讓我國前線的醫護人員、港口海關等率先施打，透過精準挑選對象做保護措施。

他也提到，「疫苗要研究，必須要有疫情爆發」，由於台灣疫情守得好，很難證明疫苗有沒有效，所以疫苗研究一定要「國際合作」，就像當時腸病毒疫苗跑去越南進行，就是因為當地有相關疫情。

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