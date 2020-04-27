加強火警逃生觀念！高市消防局「30秒影片」　KTV唱歌前都要看

▲高雄市政府召開第一級第18次應變指揮中心會議。（圖／記者洪靖宜攝）

記者許宥孺、洪正達、洪靖宜／高雄報導

因應新冠肺炎疫期，高雄市政府27日下午召開第一級第18次應變指揮中心會議。針對26日台北錢櫃KTV林森店惡火釀5死悲劇，高雄市政府也在27日起緊急實施消防設施安全檢查，且將製作30秒宣導影片，未來民眾在KTV唱歌前都得先看過一次。

▲高雄市消防局27日赴享溫馨KTV巨蛋店進行消防安全檢測。（圖／記者吳奕靖翻攝）

26日中午，台北市林森北路錢櫃KTV發生火警造成多人嚴重傷亡。對此，消防局長黃江祥表示，未避免類似求況再發生，高雄市將全面落實消防安檢。

▲高雄全面落實消防安檢。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

黃江祥指出4大重點，包含全面進行消防安全檢查、加強場所防火管理措施、落實自衛消防編組演練以及施工中的消防安全防護，施工單位一定要在施工前3天提報施工中的消防防護計畫。

黃江祥也預告，消防局將製作30秒逃生示範影片，提供KTV業者在消費者進入包廂時播放。

黃江祥呼籲，民眾應加強正確逃生觀念，面對充滿濃煙的火災情境，應該考慮原地等待救援，並將門窗關起、關閉空調以阻擋火煙，再從陽台或戶外向外求援，並撥打119告知受困位置，可加速搜救進程。

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