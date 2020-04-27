獨裁者之路從小養成　金正恩6歲就穿軍服…赴瑞士讀書吐同學口水

▲南韓民眾2009年抗議北韓的軍事政策，告示牌可見金正日與金正恩小時候。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩長達半月未在官媒露面，有關他的傳聞也紛紛被挖出。根據《華盛頓郵報》記者弗菲爾（Anna Fifield）的著作，父母在金正恩還小時，就多次吹捧他是特別的存在，因此養成他殘酷、自視甚高的性格，據悉他還曾對其他學生吐口水。

《太陽報》報導，弗菲爾的著作《偉大的接班人》描述金氏家族如何掌握權力，她透過採訪、實地探查等方式，在書中描繪出金正恩的個性。據悉，金正恩童年時期就有「小獨裁者」的影子，獲得已逝父親金正日寵愛，打敗同父異母的哥哥金正男。

弗菲爾描述，金正恩從小就被培養成領袖，「這位男孩成長階段便認為自己很特別。」她在書中寫道，金正日還曾改裝車輛，讓當時僅7歲的金正恩能夠「試玩」，等到他11歲時，甚至還獲得一把手槍。

▲金正恩視察新型火箭試射。（圖／朝中社）



曾替金正日一家製作料理的日本壽司師父藤本健二（Kenji Fujimoto）透露，他看過金正恩小時候的模樣，才6歲就穿著軍服。藤本健二當時想與金正恩握手，對方卻不領情，反而用銳利的眼神瞪著他，他猜想金正恩可能討厭日本人。

然而，弗菲爾認為，正是金正恩傲慢的性格贏得父親歡心，比起遭到毒殺的金正男與金正恩的二哥金正哲，年紀最小的兒子最被看好。

據悉，金正恩12歲時被送到瑞士讀書，就讀伯恩周邊的語言學校。當時他的假名為「朴恩」（Pak Un），與他的阿姨、姨丈住在一起。弗菲爾書籍描述，金正恩脾氣不好又好鬥，當其他學生說德語時，他就踢這些人的小腿，還吐口水，他的德語疑似說得並不好。

►偷偷分享少女秘密！

