沒在怕對槓！不爽WHO包庇中國　美國會領袖：根本是武漢衛生組織

▲麥卡錫點破WHO根本就是武漢衛生組織。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎對於美國衝擊極大，不僅民生生活停擺，國會也進入長時間休會的狀態，美國共和黨籍眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）日前接受訪問時就提到，世界衛生組織（WHO）根本已經淪為武漢衛生組織，這也是美國國會必須監督的其中一環節。

根據《福斯新聞網》報導，麥卡錫在接受《Sunday Morning Futures》節目訪問時，提到新冠肺炎期間讓眾議院長期處於休會的狀態，直到上周在首次恢復會議，立即通過補救金預算法案，接著在通過4840億美元的救援計畫拯救中小企業、協助醫療單位。

麥卡錫認為，在新冠疫情尚未停緩，美國國會應該要盡責監督，而民主黨重要院長裴洛西（Nancy Pelosi）日前卻以新冠肺炎疫情為由，提出修改議事規則，用「代理投票」的想法，讓意願可以委託同黨的人代為投票，麥卡錫與共和黨議員立刻反對，「她只是想穩定自己的聲譽跟票倉，但這是不曾有過的事情，就算是南北戰爭、二戰也都沒有如此。」

麥卡錫提到，現在國會應該做的應該是審批政府預算申請，尤其是監督像「武漢衛生組織」（Wuhan Health Organization）那樣的世界衛生組織。」這才是真正的為大眾服務。

自新冠肺炎爆發之後，美國與世界衛生組織恩怨情仇不斷，除了總統川普曾在記者會上公開抨擊WHO數據不真實、包庇中國之外，更直接大動作直接砍掉對WHO的預算。