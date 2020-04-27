澳媒讚台灣最早示警：WHO和國際社會沒聽進去　否則不會那麼嚴重

▲疫情爆發至今約4個月，全球185個國家及地區染疫、296萬人確診、20.6萬人死亡。（圖／路透）

文／中央社記者丘德真雪梨26日專電

澳洲媒體今晚報導，2019冠狀病毒疾病之所以肆虐全球，既是由於中國處理疫情錯誤，也因為國際社會及世界衛生組織（WHO）未及時聆聽台灣的示警，及早因應。

澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）今晚播放《60分鐘》（60 Minutes）節目，其中一段「誰的WHO？」（WHO's W.H.O.？）中提到，假如當初國際社會及世界衛生組織能及時聆聽來自台灣的示警，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情不會如此嚴重。

曾在WHO擔任顧問長達30年的美國喬治城大學教授高斯丁（Lawrence Gostin）說：「這首先是中國錯誤，WHO應該要挺身阻止。」

高斯丁說：「假如這個病毒是源自澳洲、加拿大，或美國一個小村莊，我不認為疫情會到如此地步，全世界都會合力更快速地控制它。但因為涉及中國，情況就有所不同了。」

高斯丁解釋，雖然世界衛生組織的表現值得批評；但礙於現行規定，其實WHO當初能做的恐怕不多。他說：「根據WHO的規定，除非收到邀請，否則WHO人員是不能進入（中國）的；中國會阻止他們。」

接受訪問的行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，台灣早就明確地向WHO通報疫情了。

「60分鐘」形容台灣是「煤礦裡的金絲雀」（canary in the coal mine），意思是「最早提出警示者」。

「60分鐘」提到台灣去年12月根據專家情報推斷，認定中國湖北省武漢已出現疫情；在12月31日，台灣就透過電子郵件向WHO發出警示，但可惜未被理會。

Kolas Yotaka認為，依據台灣發出的警示，世衛組織應可採取行動防止疫情擴散；她說：「我們一方面希望獲得更多（來自WHO的）資訊，同時也分享我們的觀察所得；但都不得其門而入。」

節目提到，台灣雖然未獲世衛組織回應，但因了解事態嚴重，所以在WHO宣布新型冠狀病毒疫情為「全球衛生緊急事件」足足一個月前，台灣就先封鎖邊境。因此，2300多萬人口的台灣得以將確診病例控制在僅400多人，而死於疫情者只有6人。

高斯丁說：「台灣早就吹哨，提出警告了；世界各國及WHO當初應該聆聽的。但我們沒聆聽，所以陷入現在的困境。」

「60分鐘」表示，雖然有先見之明，但台灣卻被WHO排拒在外。並舉例，香港電台記者唐若韞稍早在視訊訪談節目中詢問世界衛生組織祕書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）是否會考慮台灣的會籍時，艾沃德一度拒絕回應，隨後視訊被切斷。

節目提到，面對世衛組織被指因受中國影響而失能，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）主張WHO必須接受檢討；但他也提議國際社會應該加強資助WHO，並提高WHO的權力，以使其不再受任何國家的支配。

高斯丁說：「在人類歷史中，或在我們這代人有生之年，我很難想像還有更壞的時機，讓WHO捲入兩大超級強國（中國和美國）之間的地緣政治衝突；這是一件錯事。」