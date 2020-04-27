台東零確診外再傳好消息　最後一位居家隔離者27日解除

▲ 台東傳出好消息，最後一位居家隔離者今日解除。（圖／台東防疫整備示意圖）

記者楊鈞典／台東報導

新冠肺炎疫情持續沿燒，全球人人自危，台灣也受波及，隨著國外疫區旅遊、就學等民眾陸續返國，或曾與確診者接觸過，台東最高時期有11人需居家隔離，上百餘人須居家檢疫、數百人須自主健康管理。但仍維持零確診，且最後一位居家隔離者在27日凌晨0時起解除隔離管制。

台東縣衛生局長黃明恩表示，台東縣仍是國內少數零確診零感染也零隔離的縣市，截至目前為止剩20餘人在居家檢疫中。

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