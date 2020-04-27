熱心LED業者　贈送埔里中心碑消防分隊「紫外線殺菌燈」

▲LED業者自行研發紫外線殺菌燈，捐贈28組給南投縣消防局埔里中心碑消防分隊使，並設置紫外線消毒室，統一將使用過的救護裝備滅菌處理。（圖／南投縣消防局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

LED業者自行研發紫外線殺菌燈，捐贈28組給南投縣消防局埔里中心碑消防分隊，並設置紫外線消毒室，統一將使用過的救護裝備滅菌處理，救護車及隊員個人儲物櫃也均配置，讓分隊防疫增添利器。



熱心捐贈LED紫外線殺菌燈條業者洪子峻說，老家在南投縣，又是中心碑分隊長陳世賢國中同學，剛好公司因應防疫需求，研發出經過SGS第三方檢測通過的LED紫外線殺菌燈，屬UVA及UVC的紫外線，能在照射後達到滅菌的有效目標，因此在產品量產外銷的同時，第一時間優先免費提供給中心碑消防分隊，做為強化防疫措施的輔助設備。

南投縣消防局指出，新冠肺炎疫情，造成世界各國人心惶惶，台灣民眾也一樣聞疫色變，消防救護人員處於防疫第一線，處理每件救護案件，均有可能因為載到疑似病患而遭受感染。

業者洪子峻肯定消防人員的工作辛苦，又須執行緊急救護救護勤務，經常會接觸到病菌，而提供新研發的LED殺菌消毒燈條給中心碑消防分隊，熱心義舉令人感佩。



洪子峻經與陳分隊長討論，隨即以他研發的殺菌燈條捐給中心碑分隊，設置消毒室、並裝置於救護車上，此外，每名隊員個人的內務櫃也裝設，希望達到全面消毒的功效。

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