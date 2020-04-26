生前最後通話「要結束了」！34歲男遭錢櫃惡火吞噬…父母呆站警局門口

記者柯振中、黃彥傑／台北報導

台北市中山區林森北路的錢櫃26日上午發生火警，截至目前已有5人因此喪命。根據最新消息，警方已替44歲林姓死者、27歲曾姓死者、34歲林姓死者的家屬做完筆錄，其中，34歲林姓死者的父親指出，兒子事發前有打電話跟父親說「遇到火警出不去了，差不多就這樣了」，讓雙親感到相當哀痛。

▲34歲林姓死者父母悲痛表示，兒子生前曾打電話來說「遇到火警」。（圖／記者黃彥傑攝）



這起事件發生在26日上午10點左右，錢櫃建築物的3樓突然竄起大火，當時仍有許多民眾、員工在建築物內，對火災渾然不知，得知訊息後，嚇得在建築物內透過手機求救。

警消接獲報案，立刻趕往現場，將受困人員救出、同時搜尋失蹤人員。台北市消防大隊第三大隊長王證雄說，該棟建築物內的5項消防設備全都是關閉的，包括排煙、灑水、消防警報、廣播系統等設施，全都沒有打開，「這是嚴重的人為疏失，也絕對違法，相關單位絕對會究責。」

▼林森錢櫃火警，等待救援民眾窗邊揮手。（圖／記者黃彥傑攝）



由於事發突然，加上無任何消防設施，這場大火已奪走5條人命，分別是33歲的黃姓男子、44歲的林姓男子、34歲的林姓男子、27歲的曾姓男子以及尚未調查清楚身分的年輕女子。

警方目前已替44歲林姓死者、27歲曾姓死者、34歲林姓死者的家屬做完筆錄。其中，34歲林姓死者的父親說明，事件發生當下，兒子有打電話給他，向他說「現在遇到火警出不去了，差不多就到此結束（生命）」，讓他與妻子感到相當悲痛。

34歲林姓死者的母親則悲痛表示，真的遇到了，也只能這樣了，令人感到相當鼻酸。據了解，34歲的林姓死者在竹科擔任工程師，興趣是唱歌，曾經上節目演唱，聲音相當動聽，如今遭遇不幸，讓家屬相當傷心。34歲林姓死者的妹婿指出，林男早上還在新竹，應該去KTV唱歌還沒多久，沒想到突然遇到這場惡火。

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▼34歲的林姓死者喜愛唱歌。（圖／翻攝網路）



▼林森錢櫃火災，民眾逃出。（圖／記者黃彥傑攝）

