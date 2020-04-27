侯友宜強力執法：新北店家公安不合格者「斷水斷電、勒令停業」

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／新北報導

北市錢櫃林森店火警釀5死、1命危，公安議題與疫情期間是否關閉KTV，備受關注，新北市長侯友宜27日表示，公安沒防疫假期，新北市公安不是只有KTV、不是只有晚上消費娛樂場所，還有很多的地方。他強調，公安沒有改善，就是斷水斷電、勒令停業。

侯友宜指出，密閉空間的場所在這段時間，新北市政府持續宣導、公安檢查，以及人潮管控，新北現在已有130家已經自己停止營業，市府也會不斷的在防疫期間，加強力道管控人潮，但公安一碼歸一碼，公安不合格，沒改善，就是斷水斷電、勒令停業。

侯友宜強調，公安沒防疫假期，新北市公安不是只有KTV、不是只有晚上消費娛樂場所，還有很多的地方，都需要公安把關，比如大賣場、百貨公司、民生營業場所，市府仍會嚴格把關，公安無所不在，要全力以赴。

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