人潮轉移到KTV釀災？　侯友宜：公安一碼歸一碼

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／新北報導

台北市錢櫃林森店26日發生大火，造成5人死亡，引發外界認為是防疫期間，酒店、舞廳關閉，導致人潮轉移到KTV才釀災。針對未來對於娛樂場所，會不會有更嚴厲的措施？新北市長侯友宜27日表示，只要涉及公共安全領域，市府就有責任做好，這跟防疫無關。

侯友宜指出，防疫期間沒公安假期，不會哪一個店因為關閉，公安檢查就會有所鬆懈、有所延誤，這絕對不允許，反而要更加的嚴密的檢查，不管是哪個行業，只要涉及公共安全領域，就要把公安守好，因此，新北市政府拚防疫也拚市政，這跟防疫無關，這是要讓民眾安居樂業，最安心、安全的地方，公安就要嚴格的守好。

針對是否會視疫情需要，關閉密閉型空間的場所？侯友宜說明，密閉空間的場所在這段時間，市府持續透過宣導、公安檢查，以及人潮管控，新北已有130家自己停止營業，市府也會不斷的在防疫期間，加強力道去管控人潮，但公安一碼歸一碼，公安不合格，沒改善，就是斷水斷電、勒令停業，因為公安沒有防疫假期的。

侯友宜強調，新北市的公安不是只有KTV、不是只有晚上消費娛樂場所，還有很多的地方，都需要公安來把關，比如大賣場、百貨公司、民生營業場所仍會嚴格把關，公安是無所不在，要全力以赴。