消防員「濕毛巾掩口鼻是一種迷思」　破解3點錯誤認知...網震驚學一課

▲林森錢櫃火警現場。（圖／消防局提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台北林森錢櫃惡火釀5死、1命危、54人輕重傷，為25年來最嚴重的KTV公安死傷事故。看到倖存者還原避難經過，包括往更高樓層走、躲進廁所等，消防人員不禁搖頭，更直言「濕毛巾掩口鼻也是一種迷思。」

聽到倖存者憶述，「...走到看不到，我們就往上走。」「...八樓包廂煙還沒有那麼重，我們就躲進廁所。」等語，張姓消防員表示，這是完全錯誤的逃生觀念，首先，正確火場逃生只能往下跑或躲回原樓層的房間，並沒有往上逃生的選項。

請繼續往下閱讀...

他接著說，唯一往上跑的例外，就是你身處地下樓層的時候，「因為濃煙都是向上蓄積，時間越久上層的煙只會越來越濃，溫度也越來越高。另外，在濃煙密佈的逃生梯間中，煙上升的速度絕對快過你跑上樓的速度，要知道火場中大部分的傷亡都是被煙嗆死而不是直接被火燒死，少吸入濃煙就能活得越久。」

▲民眾受不了濃煙，整個人站在牆外，狂揮手、甩外套向外求救。（圖／記者黃彥傑攝）

而正確做法是往樓梯間逃生時，如果沒有濃煙就盡快往下跑，若已濃煙密布，則果斷將樓梯間的門關上，並且躲回原本樓層的房間。張姓消防員表示，「找一間有對外窗戶的房間，關上門後找布或衣服把底下的門縫塞住，能夠抵擋濃煙多久，就代表你能延長待救到消防員來多久。同時對窗外求救，可以讓外面的人知道有人在裡面待救及你的位置。」

「絕對不要躲廁所。」他解釋道，大部分的廁所都是塑膠門，在濃煙高溫下塑膠門都會融化，而且為了保持通風，門下面還有通風口，這些都是讓濃煙竄進來的漏洞。

▲女子被濃煙嗆得難受捂鼻，消防人員替她戴上共生面罩。（圖／記者黃彥傑翻攝）

值得一提的是，「濕毛巾掩口鼻」也是一種迷思，他直言，「火的蔓延速度非常快，當你花30秒或1分鐘找水時，有可能原本可以逃得出去的火勢變得逃不出去了。況且濕毛巾不是防毒面具，掩住口鼻呼吸，濃煙就參雜在空氣中被吸入，若覺得濕毛巾可以隔絕濃煙，那應該也會隔絕空氣不是嗎？」

最後，張姓消防員也提醒，「今天有些人在錯誤的逃生觀念下順利逃生，只能說非常幸運。正確的逃生觀念能夠大大提高逃生機會，不要把生命賭在運氣上。」另外，還有網友補充，「火災不要用濕衣物遮口鼻啊，濃煙的有毒物也是擋不住的，溫度夠高透過有水的布呼吸反而會燙傷。」