錢櫃惡火5罹難者死因曝光！都遭濃煙嗆傷亡　工人驚爆：紅火吞噬整面牆

▲檢警消將勘驗錢櫃林森店火警現場，釐清起火原因並確認火警廣播系統為何沒作用。（圖為資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

錢櫃林森店26日發生5死火警，檢警連夜訊問錢櫃與當時正在5樓施作電梯工程人員，首先發現火勢的工人表示，因為工區四周搭建圍籬，所以一直沒發現斜對角的儲藏室起火，直到濃煙從圍籬上方飄進來，出去查看「整面牆都是火」，「火焰是紅色的」，顯示火勢已延燒一段時間，檢察官下午將會同火調人員前往現場勘驗，釐清起火原因及警報器為何沒作用。

台北地檢署主摁檢察官張智堯、承辦檢察官黃筵銘、高文政、朱家蓉、林希鴻組成的專案小組，26日晚間分頭相驗5名死者，其中除錢櫃員工外，都分屬不同包廂客人，經確認都死於吸入性嗆傷，無解剖必要，已發還家屬，接著漏夜訊問錢櫃幹部員工、電工工程、以及火災預警系統包商等17人。

▲火勢造成的濃煙往上竄，許多正在歡唱的客人與錢櫃員工在窗口等待救援。（圖為資料照／記者黃彥傑攝）

據了解，火警當時，電梯工人正在穿鑿5樓地板，為了避免大量粉塵四散，所以工人都戴著口罩、工區四周也搭起幾乎頂到天花板的圍籬，所以工人們一直沒看到、也沒聞到起火跡象，等到濃煙從圍籬和天花板中間空隙飄進工區時，火勢已經很大。

此外，根據預警系統包商說法，錢櫃林森店在4月24日時，曾為了維修受信總機，暫時關閉主機，當天維修結束打開檢測並無異常，但是區域廣播系統卻沒有打開，似乎是長時間處於關閉的狀態，以至於火警當時，只有1樓大廳會聽到火警廣播，其他樓層只會看到異常訊號，沒有聲響。

因區域廣播系統沒有發揮作用，是造成5死悲劇的主因，檢警前往現場勘驗時，除要了解起火點與原因外，也要釐清受信總機、廣播系統的開關狀態，追查到底是誰決定關閉可提早警告民眾逃生的區域廣播系統。

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