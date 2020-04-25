桃園遊玩先留意APP　桃園16處觀光景點人車流管制再進化

▲桃園16處觀光景點25日起人車流管制再進化。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情遲未退散，桃園市政府因應五一連假即將來臨，以及市轄16處景點在上週假日爆出10萬餘人到訪人潮，25日起於桃園16處觀光景點，進行人流、車流總量管制，民眾只要透過APP「桃園智慧遊」，就可以掌握桃園市16處景點的人流和停車場車流狀況。

▲即時攝影機掌握人流狀況。（圖／市府提供）

市府觀旅局表示，疫期為提升觀光景區人潮分流宣導，景點舒適度燈號顯示時間為每日8:00-17:00，該警示說明燈號將每小時變動一次，呈現該景區即時人潮，提供民眾評估是否前往的參考依據，請民眾共同配合相關管制措施，一起打造安心旅遊環境。

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▲疫期觀光景點警示標語。（圖／市府提供）

市府表示，由於清明連假各大景點湧現出遊人潮，中央流行疫情指揮中心擔心群聚感染後，市府觀光旅遊局進行旅遊景點的人流減半設計，利用建置的16處即時影像、大數據分析和停車場的使用率，只要即時遊客人數平台超過50%以上就會警戒，立刻啟動人流管制，例如停車場暫時不再收外來車等措施。

市府進一步表示，防疫期間民眾應減少外出，如需外出，請配戴口罩、保持社交距離、以及避免至人潮擁擠處，全力落實自主管理，以降低群聚感染風險並提高旅遊安全。

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