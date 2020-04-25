鈔票統一酒精消毒…早餐店被譏「有這麼緊張嗎？」老闆娘嘆：這是雙重保護

▲鈔票零錢統一消毒。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

為了做到全面防疫，除了勤洗手、戴口罩，有些人連經常觸摸的隨身用品也會消毒。一名早餐店老闆娘表示，日前看到病毒可以在鈔票上存活5小時的新聞，於是這幾天開始實施「集中統一酒精消毒」，避免病毒隨著鈔票散播到其他人手中，沒想到卻被客人譏笑「有必要這麼緊張嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」指出，她結帳時不會直接用手接客人的鈔票或零錢，「讓客人把錢投入空盒之後，我們會統一用酒精消毒」，也讓下一位客人比較安心，拿到消毒殺菌過後的找零，結果這個謹慎舉動卻惹來一位阿姨嘲笑，笑她太大驚小怪。

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▲手部反覆噴酒精容易脫皮、龜裂。（示意圖／記者周宸亘攝）



原PO坦言，自己確實會緊張才會不厭其煩地消毒，員工沒時間收一次錢就洗一次手，且摸過錢的手也不能碰食物，「一直用酒精噴手，才沒幾天，手都快爛了」，雖然鈔票零錢統一消毒很麻煩，但這個舉動不但能自保，連帶客人拿到找零也不必提心吊膽，「是雙重保護！」

網友表示，「試論：電子支付之重要性」、「可以自己不作，但不要嘲諷認真防疫的人」、「真心覺得你的作法是對的，餐飲如果怎麼了停業14天還不是問題，重點是後續有人開始造謠或是以訛傳訛那生意真的不用做了」、「想到有些早餐店家…收錢後馬上包漢堡等食材」、「我家在市場開店的，我都戴手套拿錢找錢，其他的我都不碰。」

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