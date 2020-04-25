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多縣市封城兵推！葉金川嘆「把民眾嚇死了」…2理由轟：不切實際的超超前準備

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▲衛生署前署長葉金川。（圖／記者魏有德攝）

▲前衛生署長葉金川認為，封城兵推是「是不切實際的超超前準備」。（圖／記者魏有德攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣已連13日無出現本土確診案例，累計個案429例、死亡人數6位，但為了超前部署，多個縣市陸續進行封城兵推，對此，前衛生署長葉金川發文表示，隔離和接觸者疫調應為現階段主軸，並認為封城影響太大需有明確標準，「各地方的封城兵推秀，把民眾嚇死了！饒了大家吧！」

前衛生署長葉金川今（25）日下午在臉書發文「隔離和疫調是現階段防疫主軸」，強調「台北會封城嗎？」是同事及宜蘭、花蓮店家都關心的議題，「老闆也在擔心如果台北封城，他生意都不要做了。」台灣目前因新冠病毒死亡人數為6位，他憂心因其他慢性病不敢就診死亡，因憂慮擔心足不出戶而無法生活的人，死亡人數一定高於新冠肺炎。

請繼續往下閱讀...

葉金川說，曾到慈濟醫院看病，發現門診病人少了2成，多數為慢性病患、需長期服藥，卻抱持著「等疫情緩和再來看病」的心態。再來，某飯店兩人只要572元的下午茶，整個大廳客人卻不到10人，「海洋世界好像是關門了，沒有半個客人。我相信，台灣病死、 嚇死和餓死的人一定會比新冠肺炎死亡人數還要多很多。」

為了超前部署，台灣多個縣市已完成或規畫進行封城兵推，葉金川指出，封城影響太大要有明確標準，台灣近三個月來，只有55起本土個案，且大多為家庭為主的小型群聚感染。嚴格來說僅有某醫院9人感染及磐石艦30人群聚感染兩個社區群聚感染，「在這同時，各縣市猛推封城兵推，但是封城的條件不是說不清楚就是胡亂推估，中央指揮中心只說疫調無法承擔才會封城，離封城還很遠。」

▲▼韓國瑜記者會。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長韓國瑜25日在記者會提到，封城兵推會堅定執行。（圖／記者洪靖宜攝，下同）

葉金川認為「還是給個明確說法比較好。」他主張，「如果全國每天確診超過100例個案，連續七天持續發生，而且大半是沒有明確來源，那就要考慮全國封鎖。」要求大家不能出門，除必要的商店、醫院、藥局外全面關門，並停止經濟活動。

提及以100例、連續七天不斷發生且多半找不到感染源當封城標準，葉金川坦言，「當然是考慮疫調能力為主、加上醫療能量為考量，一週增加700個案，應該是全國醫療能量臨界點，因為還要處理原有尚在住院病人，還要加上封城之後還會繼續增加的病人。」將全國醫療量能設定為2千床是低估的，病床可彈性擴充，反而是醫護人力較沒彈性。

葉金川表示，若疫情集中在單一大都市，每天30～40例且連續多日，加上找不到感染源就該考慮封該都市。若是鄉村每天發生10～20例，則考慮封該鄉村縣。倘若為局部發生群聚，如船隻、醫院、監獄看守所等，就封該處所，並盡快清空疏散。

有人認為封城是軍事上戰術應用的最後一招，為求勝戰，無法顧慮敵我傷亡，但葉金川認為，「它更像棒球比賽時，派出敗戰處理投手，教練已經放棄了、不求勝利了，只求少輸為贏，保留實力應付下一波的戰役。」

以目前台灣每天僅有零星本土個案發生，葉金川說，目前做好隔離和疫調才是根本，並搭配全民勤洗手、戴口罩及保持社交距離。「隔離和接觸者疫調做不好，會影響到後續病人大幅增加，再多的醫療業務量也不夠」，一旦醫療崩潰即無法收拾，「擴充醫療不是解決之道，封城更是不切實際的超超前準備。」

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