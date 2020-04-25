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大專校院進行防疫演練　教育部：每次以一週為原則

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▲▼ 教育部大門 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部表示，學校進行授課防疫演練，每次以至多一週為原則。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（25日）表示，學校規劃進行授課防疫演練，包括停止實體課程調整為線上教學，由學校督導辦理，即可實施，無須報送教育部同意，而每次以至多一週為原則，但若要進一步啟動停課，則應視實際疫調情形，依指揮中心指示辦理。

近日部分大專校院師生陸續傳出與確診病例有所接觸，學校也立即提升防疫應變作為，降低師生風險。教育部說明，依「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課標準」及3月31日「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課復課及授課因應防疫調整演練注意事項」規定，學校要啟動停課，應視實際疫調情形，依指揮中心指示辦理；但如係規劃授課方式調整，包括停止實體課程調整為線上教學，則由學校督導辦理，即可實施，無須報送教育部同意，以即時因應疫情處理。

另外，教育部也說，依前開注意事項，學校可視實施情形、校園狀況及師生需求，持續評估是否擴大實體課程調整為線上教學的範圍。學校亦可彈性進行全校或全院或全系(所)之授課防疫演練，每次以至多一週為原則，並可依防疫需要，再次實施授課防疫演練，不限一次。前述作為由學校督導辦理，即可實施，並同步通報教育部即可。

教育部提醒，因目前仍為學期進行期間，學校實施防疫演練時，仍應確實檢視是否納入前開注意事項的辦理原則，尤其務必要落實監督學生自主健康管理，並避免旅遊聚會等活動，以保護社區，避免造成防疫破口。

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