回家撞見外送員哭著下樓　他心疼拍「對方車上低頭拭淚背影」：很難受

▲目擊住戶說，「我看到他坐在電動自行車上依舊低著頭，好像在擦眼淚，還在哭，總之看了心裡挺難受的。」（圖／翻攝《錢江晚報小時新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江省杭州市一名外送員因被客人給了負評，他哭著從客戶家走下來，直到回到車上還低頭擦拭眼淚，讓其他住戶看了很心疼。而一個負評對外送員意味著什麼呢？為什麼讓一個年輕人哭得這麼傷心？

《錢江晚報小時新聞》報導，22日中午12時半左右，住在翠苑一區的賈先生正在搬家，當時他從一樓往上走，看到外送小哥從樓上往下走，「我們在一樓碰上的，我看他高高大大的，但是在哭，就忍不住多問了一句：這是怎麼了？」

賈先生表示，這位小哥說是因為被客戶點了負評，「他跟我說，辛辛苦苦被差評了。」他上樓回家後，還是有點擔心，就從樓上往下看小哥還在不在，「我看到他坐在電動自行車上依舊低著頭，好像在擦眼淚，還在哭，總之看了心裡挺難受的。」

▼目擊住戶心疼發文。（圖／翻攝《錢江晚報小時新聞》）

賈先生住的樓一共有七層，不知道是哪位鄰居對這次送餐有些不滿，一時間他先生有些感慨，太讓人心酸了。一個負評對外送員意味著什麼呢？為什麼讓一個年輕人哭得這麼傷心？

記者和其他外賣小哥聊了聊，他們說負評意味著扣錢、扣服務分。26歲的小羅一年前從東北老家來到杭州，一直做著外送工作，他透露，一個負評要罰（人民幣，下同）20塊錢（約新台幣85元），有的團隊扣得也許還會更多。

小羅說，送一單外賣最多就6塊錢，少一點也就4、5塊錢，一個負評也就意味著好幾單白做了；不僅如此，還會影響接單、獎勵發放，「有一些活動獎勵，會因為差評就沒有了。」

記者聯繫該名哭泣小哥所在的外送平台「餓了麼」，相關負責人表示，由於照片沒有拍到正臉，目前他們在尋找這位員工，會了解相關情況之後給出回覆。

▼其他外送員談被給負評的後果。（圖／翻攝《錢江晚報小時新聞》）