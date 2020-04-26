　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

媽「想捐肝」救28歲癌症兒　醫生看血液報告「臉色一變」：不是親生的！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲媽媽想捐肝救28歲肝癌兒子，卻意外發現不是親生兒子。（圖／翻攝自新京報，下同）

▲媽媽想捐肝救28歲肝癌兒子，卻意外發現不是親生兒子。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者劉亭／綜合報導

江西九江28歲的張奇近來被查出罹患「肝癌」，媽媽心甘情願提出要「割肝」相救，沒想到在進行全面檢查之後，發現夫妻倆人都是A型，兒子卻是AB型，醫生馬上臉色一變，親子鑑定後才得知，跟本不是親子關係。

跟據「新京報」報導，蔣艷麗透露，兒子張奇2歲多上幼稚園時，體檢報告顯示患有乙肝（B肝），但是家人都沒有類似的病症，當時只覺得很奇怪，不知道從哪裡傳染的，但沒有多想。

20多年來張奇的身體一直很弱，蔣艷麗和老公四處帶著孩子看病，每個月吃藥的花費都超過1000元人民幣（約4300元新台幣），細心照料孩子。而張奇也因為從小是藥罐子，報考了醫學專業，畢業後進入醫療單位工作，並結婚生子。

▲媽媽想捐肝救28歲肝癌兒子，卻意外發現不是親生兒子。（圖／翻攝自新京報，下同）

▲當年的生產資料。

沒想到，張奇2月17日突然被檢查出有肝癌，隨時都可能會有危險，如果不治療，生命剩下的日子不多了。蔣艷麗為了兒子的醫藥費，已經賣掉車子，還準備賣掉唯一的房子，並且打算捐肝救子。

但在進行檢查的時候，血型檢測單顯示，張奇是AB型，而蔣艷麗與丈夫的血型都是A型，醫生還問兩人有沒有乙肝。蔣艷麗夫婦表示，從來沒有得過。當下醫生臉色都變了，直問「怎麼回事呢」。

蔣艷麗一家之後再次做了一次血型檢測，結果依舊一樣，最後轉去江西省司法鑑定中心去做親子鑑定，鑑定報告顯示，根據DNA分析結果，蔣艷麗並非張奇的生物學母親。

▲媽媽想捐肝救28歲肝癌兒子，卻意外發現不是親生兒子。（圖／翻攝自新京報，下同）

▲蔣艷麗和郭明開心擁抱。

為了找到孩子的親生父母，進行肝臟移植，蔣艷麗的丈夫4月初到兒子的出生醫院，找到妻子當年的生產資料，出生報告證明書上寫著，助產士名叫耿艷玲。之後在警察幫忙下，夫婦倆找到同房另一位孕婦，最終找到了失散的兒子郭明，蔣艷麗抱著兒子激動痛哭。

原來28年前，6月15日17時20分蔣艷麗生產後；另一位孕婦也在幾乎同一時間，誕下一名男嬰。生產後，2個孩子都被護士抱到嬰兒房，，洗澡、更換尿布、用被子包裹，懷疑是醫護人員出錯。

當事人表示，如果錯誤的源頭在醫院，將會起訴醫院，「錯誤安排了別人的人生，為什麼？叫我們怎麼原諒。」針對質疑醫院抱錯娃一事，醫院相關人士回應稱，當年經手醫生已退休，正叫回來調查。

▲媽媽想捐肝救28歲肝癌兒子，卻意外發現不是親生兒子。（圖／翻攝自新京報，下同）

►戴口罩更要保養

ET快訊
千字還原錢櫃大火現場！耳邊都是哭喊聲　她「濃煙中打給父母」哽
柯文哲：施工造成疏失　錢櫃停業封鎖調查
愷樂「裝可愛道歉」拖12小時終刪除！「1舉動」再惹眾怒：演給
Hebe成「豬揚分手受災戶」！挽不回人心…大陸代言被刪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

綏芬河全城被列「重點管控區」　居民限制離開「去哪都要隔離14天」

繼「渴望回歸」後　微信出現全球女性「都想嫁到中國」系列文！

月嫂「拒戴口罩」家中狂咳！　雇主夫妻、嬰兒全中新冠肺炎：她病毒量高3倍

武漢住院新冠肺炎患者「清零」　確診病例「只剩12名」都是輕症

這裡跳下去會不會死...國一妹下秒「自行後仰」墜樓亡！2室友全程目睹

美確診數將破100萬！胡錫進：中國抗疫就是好「有美國那幫菁英哭的」

媽「想捐肝」救28歲癌症兒　醫生看血液報告「臉色一變」：不是親生的！

NDI報告籲北京重申兩制承諾　陸外交公署：臭名昭著組織「沒公信力」

湖北台人可申請「健康碼」了！　手機操作24hrs內就有結果

她耳鳴一周檢查驚見「白色棉絮狀」　光一照還到處爬…醫曝真相

羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！

白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

國道警賣力壓制失控男「0作用」　學長晾旁邊講電話...完全不幫

「老婆要生了...」暖警霸氣開道！　車程縮至3分鐘順利守護新生命

《夫婦》韓素希逮到老公「另一支手機」！　「保護金喜愛」假的？暖男醫生形象大反轉

綏芬河全城被列「重點管控區」　居民限制離開「去哪都要隔離14天」

繼「渴望回歸」後　微信出現全球女性「都想嫁到中國」系列文！

月嫂「拒戴口罩」家中狂咳！　雇主夫妻、嬰兒全中新冠肺炎：她病毒量高3倍

武漢住院新冠肺炎患者「清零」　確診病例「只剩12名」都是輕症

這裡跳下去會不會死...國一妹下秒「自行後仰」墜樓亡！2室友全程目睹

美確診數將破100萬！胡錫進：中國抗疫就是好「有美國那幫菁英哭的」

媽「想捐肝」救28歲癌症兒　醫生看血液報告「臉色一變」：不是親生的！

NDI報告籲北京重申兩制承諾　陸外交公署：臭名昭著組織「沒公信力」

湖北台人可申請「健康碼」了！　手機操作24hrs內就有結果

她耳鳴一周檢查驚見「白色棉絮狀」　光一照還到處爬…醫曝真相

海軍司令道歉太官話？　退役陸軍少將：多「情感關懷」官兵

閨蜜曝「周揚青聽到愷樂道歉反應」　愷愷：要我替她謝謝媒體關心

綏芬河全城被列「重點管控區」　居民限制離開「去哪都要隔離14天」

SBL冠軍賽／巴克利找回破壞力關鍵　不再猶豫、積極進攻籃筐

5法鬥瘋玩大逃殺！　迷你乳牛「咻一下滑壘」引爆車禍

錢櫃大火…他曝親身慘況「緩降機鎖住」！15人擠廁所狂潑水　慌喊：以為要死了

中職二軍／陳文杰開轟包辦4安　中信兄弟20安大勝統一

山羌受困保護網「繩纏上半身」驚恐掙扎　蓋被安撫脫逃

中職／吳俊良透露好消息　羅力最快周三復出先發對桃猿

繼「渴望回歸」後　微信出現全球女性「都想嫁到中國」系列文！

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

大陸熱門新聞

狂灌14罐飲料！9歲女體重破百還吞下妹的奶嘴

少女百貨公司跳樓亡！民眾竟鼓掌了

女嬰睡覺疑遭老鼠咬！頭皮被吃掉一大塊

25歲陽光男「肚子痛一個多月」　竟是肝癌晚期

大四妹陳屍河灘！慘遭拖廁所猛捶身體

「菊花」變紅色噴泉！　8歲弟「息肉掉下來」

她耳鳴一周檢查驚見「白色棉絮狀」　光一照還到處爬

金正恩驚傳手術後命危！　大陸外交部回應了…

三亞淫趴　性女玩人肉俄羅斯輪盤

媽媽想捐肝救肝癌子　驚爆28年前醫院抱錯

大陸公安部對13人發A級通緝令 22歲女傳銷女廣東落網

27歲醉漢硬闖校園　竟還追打保全

醫院只發10元便當！陸新冠患者絕食砸飯菜

脫下我的褲子施暴！ 湖南共青團委書記約飯猥褻女企業家遭逮

更多熱門

相關新聞

25歲陽光男「肚子痛一個多月」　竟是肝癌晚期

25歲陽光男「肚子痛一個多月」　竟是肝癌晚期

大陸浙江省一名25歲陽光小夥子小吳（化名）肚子痛了一個多月，到醫院一查，竟然發現巨大腫瘤、已是肝癌晚期，這個結果讓他和家人都難以接受，年紀輕輕怎麼會患如此重病？

媽媽想捐肝救肝癌子　驚爆28年前醫院抱錯

媽媽想捐肝救肝癌子　驚爆28年前醫院抱錯

中醫治療4個月腫瘤縮一倍

中醫治療4個月腫瘤縮一倍

肝癌不一定要開刀　電燒法復發降低

肝癌不一定要開刀　電燒法復發降低

奇美醫學中心完成C肝治癒捐肝移植

奇美醫學中心完成C肝治癒捐肝移植

關鍵字：

肝癌捐肝乙肝B肝人生互換抱錯

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／愷樂沉默2天道歉了！　「誠心向周揚青小姐說聲對不起」

神隱2天愷樂認了是小三　上萬留言灌爆IG網酸「鮑鮑換包包」、「快去檢查」

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

即／林森北路錢櫃「大樓5樓」起火

愷樂道歉周揚青「消失下周《娛百》錄影」　電視台回應了

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

肌肉男星拍A片！月收入破百萬

「我找不到手指」　強尼戴普遭前妻斷指音檔曝

愷樂向周揚青道歉　「一個符號」網友罵爆！

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

更新／錢櫃火警54人送醫！5死、2命危、7意識不清

周揚青閨蜜嗆羅志祥「所有人一筆一筆算清楚」

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

羅志祥、周揚青「劇本結局是會復合」！美女作家大膽發言

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

更多

最夯影音

更多
羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！

羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！
白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面