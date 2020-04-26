媽「想捐肝」救28歲癌症兒　醫生看血液報告「臉色一變」：不是親生的！

▲媽媽想捐肝救28歲肝癌兒子，卻意外發現不是親生兒子。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者劉亭／綜合報導

江西九江28歲的張奇近來被查出罹患「肝癌」，媽媽心甘情願提出要「割肝」相救，沒想到在進行全面檢查之後，發現夫妻倆人都是A型，兒子卻是AB型，醫生馬上臉色一變，親子鑑定後才得知，跟本不是親子關係。

跟據「新京報」報導，蔣艷麗透露，兒子張奇2歲多上幼稚園時，體檢報告顯示患有乙肝（B肝），但是家人都沒有類似的病症，當時只覺得很奇怪，不知道從哪裡傳染的，但沒有多想。

20多年來張奇的身體一直很弱，蔣艷麗和老公四處帶著孩子看病，每個月吃藥的花費都超過1000元人民幣（約4300元新台幣），細心照料孩子。而張奇也因為從小是藥罐子，報考了醫學專業，畢業後進入醫療單位工作，並結婚生子。

▲當年的生產資料。

沒想到，張奇2月17日突然被檢查出有肝癌，隨時都可能會有危險，如果不治療，生命剩下的日子不多了。蔣艷麗為了兒子的醫藥費，已經賣掉車子，還準備賣掉唯一的房子，並且打算捐肝救子。

但在進行檢查的時候，血型檢測單顯示，張奇是AB型，而蔣艷麗與丈夫的血型都是A型，醫生還問兩人有沒有乙肝。蔣艷麗夫婦表示，從來沒有得過。當下醫生臉色都變了，直問「怎麼回事呢」。

蔣艷麗一家之後再次做了一次血型檢測，結果依舊一樣，最後轉去江西省司法鑑定中心去做親子鑑定，鑑定報告顯示，根據DNA分析結果，蔣艷麗並非張奇的生物學母親。

▲蔣艷麗和郭明開心擁抱。

為了找到孩子的親生父母，進行肝臟移植，蔣艷麗的丈夫4月初到兒子的出生醫院，找到妻子當年的生產資料，出生報告證明書上寫著，助產士名叫耿艷玲。之後在警察幫忙下，夫婦倆找到同房另一位孕婦，最終找到了失散的兒子郭明，蔣艷麗抱著兒子激動痛哭。

原來28年前，6月15日17時20分蔣艷麗生產後；另一位孕婦也在幾乎同一時間，誕下一名男嬰。生產後，2個孩子都被護士抱到嬰兒房，，洗澡、更換尿布、用被子包裹，懷疑是醫護人員出錯。

當事人表示，如果錯誤的源頭在醫院，將會起訴醫院，「錯誤安排了別人的人生，為什麼？叫我們怎麼原諒。」針對質疑醫院抱錯娃一事，醫院相關人士回應稱，當年經手醫生已退休，正叫回來調查。

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