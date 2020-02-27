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奇美醫學中心率先C肝治癒捐肝　成功活體肝臟移植

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▲奇美醫學中心率先C肝治癒捐肝，成功活體肝臟移植之創舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心率先C肝治癒捐肝，成功活體肝臟移植之創舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名45歲男子因酒精性肝炎併代償不全、肝硬化需肝臟移植，其妹雖願捐肝但本身是C肝患者，奇美醫學中心經以抗C肝病毒藥物治療後，進行活肝移植手術，術後近2年，兄妹2人狀況良好，係非常成功的C型肝炎活體捐贈的創舉的狀況。

奇美醫學中心指出，1名45歲的陳先生，2017年11月因茶色尿液腹脹至柳營奇美醫學胃腸肝膽內科醫師鄭俊達門診就醫，鄭醫師檢查後發現是罹患了酒精性肝炎併代償不全的狀況。2017年12月時，陳先生因酒精性肝炎導致肝硬化而產生大量腹水及自發性細菌性腹膜炎，故反覆住院治療。

請繼續往下閱讀...

由於陳先生狀況危急且苦等不到大愛肝，唯一的43歲妹妹因不捨哥哥受疾病之苦，自告奮勇決定捐肝給哥哥！但由於妹妹是C肝帶原者無法捐贈，因此2018年1月時經與奇美醫學中心肝膽內科主任郭行道討論後，考量妹妹C肝病毒量較低，先給予2個月的C肝抗病毒藥物，待病毒檢驗為完全為陰性後再搶時間安排活肝移植。

2018年3月，妹妹回郭主任門診檢驗C肝病毒確認為陰性，於3月8日由移植醫學科主任孫定平率領肝移植團隊執行「國內尚無前例C肝帶原者經治療後捐贈給完全未曾感染過C肝之親人活體換肝手術」。目前術後已將近兩年，兩兄妹恢復狀況良好，雙方皆未在日後的血液檢查中發現C肝病毒的蹤跡，肝功能也都正常。算是一次非常成功也是C型肝炎活體捐贈的創舉。

奇美醫學中心肝移植團隊於術前匯集各方意見，多方請教醫界學者，翻查歷史文獻，發現並無類似案例，因此在與家屬溝通及奇美醫學中心醫學倫理委員會多方討論後，成就了此次【國內尚無前例的C肝帶原者經過治療後捐贈給完全未曾感染過C肝之親人】，奇美醫學中心醫療團隊共同努力之下，捐贈者及接受者皆已平安出院。

奇美醫學中心移植醫學科主任孫定平表示，C型肝炎的治療經過一段漫長的黑暗期，如今DAA的出現帶給罹病者極高的治癒率也間接的增加了肝臟捐贈的機會，造福了更多徘徊在生死邊緣的肝衰竭病人。

►75%酒精的乾洗手來啦！

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