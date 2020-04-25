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媽媽想「捐肝」救肝癌子　驚爆「28年前醫院抱錯」親生母現也罹癌！

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▲▼媽媽想「捐肝」救肝癌子　驚爆「28年前醫院抱錯」親生母現也罹癌！。（圖／翻攝新京報）

▲媽媽與兒子的親子鑑定結果不符合。（圖／翻攝新京報）

記者蔡紹堅／綜合報導

江西南昌28歲男子張奇（化名）今年2月被診斷出肝癌，必須進行肝臟移植，他的母親很快就答應進行手術，但醫院進行測試後，竟發現兩人根本沒有母子關係。追查下才發現，原來張奇出生時，醫院就抱錯了嬰兒，導致兩個家庭錯養對方的孩子近30年，但更令人難受的是，張奇的親生母親目前也罹患肝癌，無法進行移植。

根據《新京報》報導，張奇1992年在河南開封的一間醫院出生，母親蔣艷麗（化名）在醫院住了2天後，就將孩子帶回家。張奇上幼稚園體檢時，被發現患有B型肝炎，家人都感到非常奇怪，因為孩子還小，幾乎沒接觸外人，家族又都沒有肝炎病史，搞不清楚罹病原因。

張奇今年2月突然感到身體不適，診斷後被發現是肝癌，且情況不太樂觀，可能要移植肝臟才會有較好的效果。蔣艷麗救子心切，很快就答應要進行手術，但醫院一測試後發現，張奇的血型是AB型，但父母卻都是A型，且家族裡面沒人有B型肝炎，不符正常邏輯。

於是，一家人又進行了親子鑑定，發現張奇與父母沒有「生物學」上的親子關係，也就是說，這麼多年來在扶養張奇的，並不是親生父母，而是「養父母」。

為了找到張奇的親生父母，完成肝臟移植，蔣艷麗回到當初生產的醫院，找到當年同病房的另一名產婦，與該名產婦的兒子郭明（化名）進行親子鑑定，並確定了郭明才是他們真正的親生兒子。

▼當年生產醫院的住院紀錄。（圖／翻攝新京報）

▲▼媽媽想「捐肝」救肝癌子　驚爆「28年前醫院抱錯」親生母現也罹癌！。（圖／翻攝新京報）

不過，更令人難受的是，該名產婦也罹患了肝癌，目前正在進行化療，無法協助進行肝臟移植手術。她的丈夫郭書兵（化名）表示，剛接到電話說自己當年抱錯了孩子，還以為是詐騙，但詳細核對訊息，又進行親子鑑定後，他也呆掉了。

郭書兵回憶，孩子剛出生後便被醫護人員抱進嬰兒房，接著包含洗澡、更換尿布、用被子包裹等工作，都是醫護人員完成的，他懷疑是當年的醫護人員出錯，將兩個孩子弄混。

醫院目前已經派人處理此事，但抱錯孩子的原因目前尚未確認。

郭書兵指出，他很想去看看張奇，但現在妻子罹癌，沒辦法離開，他還擔心，見到張奇後，孩子會難以接受，進而病情惡化，「但砸鍋賣鐵也得救孩子，我的身體還可以，到時候看醫生怎麼說，看我的肝能不能做移植！」

此外，由於擔心病情惡化，蔣艷麗還沒有把真相告訴張奇，張奇目前仍在醫院等待適合移植的肝臟。

▼蔣艷麗見到自己的親生兒子郭明，兩人擁抱在一起。（圖／翻攝新京報）

▲▼媽媽想「捐肝」救肝癌子　驚爆「28年前醫院抱錯」親生母現也罹癌！。（圖／翻攝新京報）

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