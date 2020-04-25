重返一中商圈「案發現場」給店家打氣　盧秀燕：逛街環境非常安全

▲▼盧秀燕下午前往一中商圈消費，保證逛街環境安全無虞。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國防部日前緊急召回官兵，選在中午時分的一中商圈集合，結果造成店家生意一落千丈，市長盧秀燕為了展現對店家的支持，以及保證逛街環境安全無虞，25日下午1點，回到一中商圈內，把確診官兵走過的超商、廁所等全走一遍，以實際行動安撫人心，並且還自掏腰包買了不少小吃，希望大家都能放心出來逛街消費。

國防部4月18日緊急召回有確診疑慮的官兵，選在中午時間的台中一中校門外集合，消息一出，引發社會一片譁然和批評，市府主動公布確診官兵的足跡，除了台中一中校門外集合之外，還到過超商、美食廣場3樓上廁所等地點。

▲盧秀燕去了確診官兵去過的廁所，證明徹底消毒。

盧秀燕上午開完兵棋推演之後，刻意選在下午1點前往一中商圈為店家加油打氣，而且官兵去的超商、廁所等地點，她都走過一遍，還開玩笑說重回「案發現場」，她要以行動顯示，經過市府全面消毒和店家自主管理，逛街環境非常安全。

▲▼盧秀燕購買雞排、辣炒年糕等小吃。

盧說，集合事件發生以後，市府緊急大消毒，加上所有攤商和商家，都非常自愛，都自主管理、反覆消毒，所以現在一中商圈是沒問題的，為了表示對一中商圈的關心和支持，她特地來買早午餐，因為早上忙著兵推，直到現在1點多還沒吃，因此她特地來商圈買最喜歡吃的東西，當作早午餐。

盧秀燕沿路和逛街民眾、店家打招呼，也自掏腰包買了雞排、滷味、辣炒年糕、章魚小丸子和冷飲甘蔗青等，花了數百元，她說，不但早午餐有了，連晚餐也一併準備好了。

▲盧秀燕說，店家都自主消毒，環境很安全。

部份店家很熱情和她合照和訴苦，辣炒年糕的老闆說，集合事件發生前，業績還有5成，如今掉到不到2成，日船章魚小丸子老闆也說，以前1天可賣出4、5百盒，現在才1百多元，很多人都在苦撐。

商圈店家表示，生意原本開始有點起色，結果卻因集合事件，讓業績直直往下掉，大罵國防部腦殘，甚至不排除申請國賠。

▲盧秀燕展示她的「戰利品」。

盧秀燕，其實市府振興經濟的做法比中央還早，早在4月20日就已經推出消費券，民眾消費200元，店家就可拿到20元抵用券，1次最多可折抵200元，此外，店家自己也會推出優惠方案，好處多多，她下午不但前來為店家打氣，市議員陳政顯、陳文政，北區區長柯宏黛、新北里長也是一中商圈主委陳信志、副秘書長朱康震、經發局長張峯源和新聞局長黃國瑋等人，也都來捧場，大家都掛保證，證明安全無虞，大家可以放心回來消費。

▲盧秀燕前往確診官兵逛過的地點。

經發局表示，從4月20日實施消費券至今，店家已發出7萬張20元抵用券，呼籲民眾把握機會，善用消費券。

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