陳同佳出獄半年！來台投案「等疫情解決」　網傻眼：連病毒都幫他

▲陳同佳在香港是因「洗黑錢罪」坐牢，始終未因殺害女友被審判。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

港女命案兇嫌陳同佳去年10月23日出獄，表示願赴台灣投案，但至今已超過半年，仍未來台。對此，協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，陳同佳赴台的立場仍沒有改變，「但先解決疫情再說。」

▼陳同佳在台灣殺害女友潘曉穎，裝入行李箱後棄屍在樹叢。（圖／翻攝臉書）



香港媒體近日向管浩鳴詢問，陳同佳是否還有意願赴台投案，願不願意在香港跟傳媒會面，以證明還在香港。管浩鳴回應，「大家不要多想了！先解決疫情再說啦！」

還有記者進一步詢問，疫情過後將如何安排。管浩鳴承諾，陳同佳赴台灣之前會告知，還說陳同佳赴台的立場仍沒有改變。

陳同佳去年出獄前，就曾透過管浩鳴傳達願意赴台投案的意願，去年10月23日出獄當天，又在媒體面前承諾，願意赴台投案。我方政府也快速為陳同佳設立了「投案窗口」，讓陳同佳隨時都能聯絡，以專案的方式安排來台投案事宜。

不過，陳同佳出獄隔天，管浩鳴又表示，陳同佳可能會等台灣總統大選結束後，才會來台投案。

▼陳同佳殺害女友後，港府開始推動修改逃犯條例，進一步導致「反送中」事件爆發。（圖／路透）



總統大選後，香港媒體馬上又向管浩鳴詢問情況，但他並未給予明確回應，只說，陳同佳自從出獄之後，從來沒有離開香港，也沒有改變回台自首的意願，「台灣誰人當選也不會造成影響，請各位給予一些空間，希望很快有消息。」

令人想不到的是，大選完沒多久，新冠肺炎疫情就爆發，港澳人士的來台簽證也從2月起暫停辦理，陳同佳就算想來，受限於防疫考量，政府也難為其安排。

隨著疫情的遙遙無期，陳同佳的自首之日也無限延後，許多香港網友都相當不滿，在網路上開罵，「真的有心早就去了，會拖到現在？」「殺了女友卻能逍遙法外，還間接導致反修例風波，香港的罪人。」也有人無奈表示，「連病毒都在幫他，現在想自首都去不了。」

▼受疫情影響，港澳居民目前無法申請赴台簽證。（圖／路透）

