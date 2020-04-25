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彰化慈濟推廣「茹素防疫」　教會牧師也吃蔬食顧健康

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▲彰化和美慈濟志工今天到撒瑪露教會推廣茹素防疫。（圖／慈濟彰化分會提供）

▲彰化和美慈濟志工今天到瑪撒露教會推廣茹素防疫。（圖／慈濟彰化分會提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情慈濟推廣「茹素防疫」，今天彰化和美鎮慈濟志工帶著福慧珍粥、養樂多、美味蔬食餐盒等到彰化瑪撒露教會，與幼童及牧師高秋美相見歡，會中慈濟人醫會醫師林榮威也用專業的角度介紹素食的好處，並準備了額溫槍協助教會防疫，希望大家都能茹素讓這波疫情快消失。

▲彰化和美慈濟志工今天到撒瑪露教會推廣茹素防疫。（圖／慈濟彰化分會提供）

位於彰化和美鎮瑪撒露教會是由高秋美牧師創建，瑪撒露的排灣族語是「感謝與信任」，代表她對上帝的相信，因此也受到教友的信任，成為彰化原住民的信仰中心。教會成立近17年，從收養個位數的小孩，增加至今近百位，成為離鄉背井下山打拼的族人心靈的寄託。

▲彰化和美慈濟志工今天到撒瑪露教會推廣茹素防疫。（圖／慈濟彰化分會提供）

高秋美指出，過去原住民的主食幾乎都以肉食為主，自從慈濟人常來關懷，帶很多蔬菜水果等，現在教會的飲食也跟者改變，甚至有原住民協會張淑君也說，原本體重88.4公斤，茹素一年後現在62公斤，認為吃素是體內環保，身體變健康、輕盈的最重要因素。

▲彰化和美慈濟志工今天到撒瑪露教會推廣茹素防疫。（圖／慈濟彰化分會提供）

林榮威也說愛護地球不分宗教和種族，也說他自己吃素30幾年沒有高血酯、高血糖、高血壓等三高問題，在醫學角度上，植物性蛋白比動物性的蛋白質還要好。在新冠病毒發生之前，澳洲發生森林大火，天地告急希望大家茹素，以降低溫室效應、減少碳足跡產生，希望大家都能茹素讓這波疫情快消失。

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