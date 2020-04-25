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張競分析敦睦艦隊「神秘19天任務」經驗難傳承　建議三軍統帥發放加菜金

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▲▼敦睦艦隊。（圖／翻攝中華民國海軍臉書）

▲張競認為，敦睦艦隊是染病的受害者，放假也不是基層官兵的錯。（圖／翻攝中華民國海軍臉書）

記者林彥臣／綜合報導

敦睦艦隊磐石艦發生新冠肺炎（COVID-19）群聚感染事件，連帶爆出「神秘19天任務」可能與他國進行聯合演訓，戰略學者張競對此分析，任何偶發性的聯合演習，經驗難以傳承，為了國家生存，不能一直依賴「興奮劑」、「搖頭丸」來自我欺騙，必須腳踏實地了解到中華民國國軍才是唯一可恃的戰力，並建議身為三軍統帥的總統，應該以發放加菜金等方式，表達對於受影響官兵的關心與慰問。

前中權艦長、中華戰略學會研究員張競分析指出，沒有正式邦交，就難以建立軍事同盟；沒有軍事同盟，就無法測訂共同作戰計畫；沒有共同作戰計畫，就無法透過聯合演習驗證作戰計畫可行性。所以任何偶發性的聯合演習，只能胡亂搞個想定湊數，計畫無法驗證，經驗不能傳承，缺失更是沒機會改進。此時就算搞個聯合演習，又有什麼意義？

張競舉例，軍事外交結盟關係有句戲謔的話，同盟（alliance）如髮妻，關係長久存在；聯盟（coalition）如同婚外情，針對當前狀況熱戀一場，事後就必然會分手；而沒有任何政治協議為基礎的多國軍事聯合操演，只是永遠不會有結果的露水姻緣或是尋花問柳。

張競再以美韓軍事同盟為例，美韓依據共同防禦北韓入侵作戰想定，發展出第5027號作戰計畫OPLAN 5027，這是完整作戰計畫，美韓年度聯合軍事演習就是在逐步驗證與修訂該計畫各個附件細節。

▲▼北韓金正恩25日凌晨親自指導試射短程彈道飛彈。（圖／朝中社）

▲金正恩若是健康狀況危急，美韓可能會依照相關的緊急計畫做出行動。（圖／朝中社）

假若金正恩真是身體狀況危急，美韓雙方顯然就會立刻啟動「緊急計劃作為」，趕快發展出能夠因應當前情勢之應變作戰計畫，不論是要採取攻勢或是要採守勢，整個作戰指導必然是要依據政治指導，所以川普會與文在寅積極通聯，兩國外交與國防兩位首長更要密切協商，才能夠建立共識下達共同政治指導，軍事參謀體系才有可能發展確實可用之作戰計畫。

▲▼總統蔡英文主持「海軍敦睦遠航訓練支隊返國歡迎儀式」。（圖／總統府提供）

▲張競建議三軍統帥，總統蔡英文應該發放加菜金慰問。（圖／總統府提供）

張競強調，「國軍是我們真正的子弟兵，真正有戰爭威脅時，國軍是我們『唯一』可靠的戰力」，看到敦睦支隊基層官兵因為染疫事件被召回，被社會網紅名嘴講到如此不堪，將來要如何靠他們上戰場去拼命？建議三軍統帥應該發放加菜金，並且買些水果贈送給官兵，因為他們放假也不是基層官兵的錯，他們染上疫病更是受害者，必須讓國軍官兵真正了解到，三軍統帥是關心他們的。

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