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台灣重症10例用呼吸器、3例葉克膜　指揮中心公布數據「為他們加油」

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,張上淳。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新冠肺炎全球確診突破270萬人，台灣則來到428例。中央流行疫情指揮中心24日公布重症患者現況，至今仍有10人使用呼吸器，其中3人仍裝葉克膜維持心肺功能。發言人莊人祥表示，希望大家為這些個案加油。

美國紐約有研究報告指出，患者使用呼吸器「死亡率近9成」。對此，指揮中心專家小組召集人張上淳24日回應，患者需要使用呼吸器，通常都是出現呼吸衰竭、呼吸窘迫症候群，狀況都很嚴重了，所以死亡率偏高。

請繼續往下閱讀...

張上淳指出，全台現在還有10人使用呼吸器，至少5個人使用過葉克膜，其中3人仍在使用中，1人順利脫離，1人不幸過世。

張上淳表示，台灣醫療團隊非常厲害，至今有3至4位病患在醫院照顧下順利康復、脫離呼吸器，與紐約看到的情形截然不同。至於6例死亡個案，除了第一位白牌車司機病況太危急，確診就死亡，其餘都是潛伏疾病太嚴重，最後不幸過世。

張上淳說，依照過去經驗，若感染新興病毒，只要撐過最危急的階段，就會漸漸康復，尤其台灣醫護人員照顧非常好，很多人都在復原中。莊人祥也說，目前使用葉克膜的重症患者狀況穩定，希望社會大眾能為這些個案加油。

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣待命。（圖／記者林敬旻攝）

▲社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣待命。（圖／記者林敬旻攝）

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