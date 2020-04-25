譚德塞反擊「百萬下台連署」　安排各國領袖視訊：感謝許多支持

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電

今天全球突破一百萬人連署要求世界衛生組織秘書長譚德塞辭職，而譚德塞藉由發起一項全球藥物及疫苗倡議，邀請十餘位國家領袖發表視訊談話，會中強調「感謝許多領導人的支持」。

美國請願網站Change.org頁面顯示，台灣時間下午6時左右，要求世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞下台的連署已破百萬。連署書並指出，台灣不該因為任何政治因素被排除在世衛之外。

WHO今天發起一項全球藥物及疫苗倡議，與多國領袖和民間部門合作，以加快研發和生產2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的疫苗、測試和治療方法，並確保在世界範圍內公平使用。

▲網友發起請願，要求WHO秘書長譚德塞下台，連署人數突破100萬。（圖／翻攝Change.org）

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）為此舉辦一場記者會，大動作邀請法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）等10餘位領導人及民間代表等發表視訊談話，強調團結對抗疫情。

他在記者會上除表示，這是一項劃時代合作，目的是讓疫苗、試劑和治療藥物在研發、生產和公平分配的速度加快。並藉機強調與領導人的夥伴關係，以及「感謝許多領導人的支持」，並說今天大家將聽到他們的支持。

不過，美國表明不會加入這項倡議。

國際批評WHO處理疫情不當，美國總統川普宣布暫停資助WHO，更有美國會議員揚言要凍結經費至譚德塞下台為止。譚德塞近期面對批評聲浪也動作頻頻，除先前在女神卡卡號召下，全球百位巨星共襄盛舉在家抗疫演唱會，今天則與多國領袖視訊凸顯支持世衛聲音，後續可能還會有其它活動。