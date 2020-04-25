WHO意外刊登草稿「瑞德西韋中國試驗失敗」　醫藥公司：因參與人數不足終止

▲WHO意外刊登草稿「瑞德西韋中國試驗失敗」。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦24日專電

世界衛生組織（WHO）意外發布中國研究人員的報告草稿，揭露吉立亞醫藥公司針對冠狀病毒的實驗性藥物「瑞德西韋」在中國的隨機臨床試驗失敗，令科學家與市場大失所望。

「金融時報」（Financial Times）報導傳出後，美國生物製藥商吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences Inc）股價盤中重挫6%，一度暫停交易，最後收在77.78美元。

「瑞德西韋」（remdesivir）上週傳出可能是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）一絲曙光後，股價曾攀升至84美元，推升公司市值逼近1000億美元（約新台幣3兆元）。

報導指出，中國的試驗顯示瑞德西韋未改善患者病情，或降低血液中病原體的存在。研究人員針對237名患者中的158人施用瑞德西韋，並與剩餘79人進行對照，但部分患者產生嚴重副作用，有18名患者因此停藥。

世衛表示，這份草稿文件仍在進行同僚審查，被錯誤地過早公布。

世衛聲明：「世衛要求研究人員儘早與世衛分享研究資訊，報告作者提交給世衛的草稿文件因此出於疏忽被發布到網站上。發現錯誤後，報告已立即被拿下。」

世衛之前把所有相關測試結果都公布在一個叫做「2019冠狀病毒疾病候補療法分析」的網站上。之前版本有5頁內容，還有一個叫做「成果」的欄位，但現在已經看不到。更新後的網站只有4頁內容，且拿掉「成果」欄位。

吉立亞方面警告，該份報告草稿有一些「不確切的分析」。

吉立亞聲明：「重要的是，這項研究是因為參與人數不足而提前終止，在數據上沒辦法歸結出有意義的結論。這份研究的結果並不全面，雖然數據顯示服用瑞德西韋仍有潛在幫助，尤其是對早期接受治療的患者。」

外界先前對吉立亞醫藥公司的藥物深感興趣，因為迄今針對新冠肺炎仍無獲准的治療方法或預防性疫苗。

吉立亞醫藥公司正在多項試驗中測試這種藥物，芝加哥大學上週發表正面結果，表示患者的發燒和呼吸道症狀快速痊癒。

不過，瑞德西韋之前的研究都沒有達到科學標準，並非隨機，也沒有施打安慰劑的控制組。許多規模更大，且有隨機與控制組的試驗都在進行中。目前有多組測試進入第3階段，將能提供更多數據，判斷瑞德西韋是否為2019冠狀病毒疾病的救星。