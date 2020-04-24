室友偷錢心虛了！半夜「女鬼上身」狂嘴：是我拿的，別怪她　網傻眼笑爛

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女大生日前順手將皮夾丟床上，隨後進入夢鄉，怎料事後發現裡面的錢少了3分之2，於是她編一套說辭想試探嫌疑最大的室友，起初對方不斷裝傻、鬼打牆，眼看謊言似乎被拆穿，竟半夜上演「被女鬼附身」的戲碼，讓網友們看傻笑噴。

女大生在dcard貼出對話截圖，並娓娓道來，她和兩名同校友人在外合租房，當天她和室友A去吃午餐，清楚記得拿了千鈔結帳，並找回8張百元鈔票，由於手上提著食物，所以A幫她塞進去，兩人對此事也都有印象。

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回到租房後，女大生將皮夾丟床上，沒多久室友A出去打工，而她則無聊滑手機，最後就這樣睡著了，雖然在睡夢中有聽到室友B進屋的聲音，還一度被她的電話聲吵醒，但她又繼續睡到晚上約莫10點，才和室友A出去吃宵夜，結果準備結帳時才發現，皮夾裡剩200塊錢。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者范家宏攝）

覺得事有蹊蹺的她們先是傳Line周旋，後來她又編了一套說辭，表示之前有請父親在套房門口，找一個不起眼的地方裝監視器，還煞有其事地說，「看是哪個小精靈還是魔神仔，最好都給我拍出來。」

聞言，室友B先是鬼打牆說，在房裡有看到不明物體，還說自己的錢也不見了。沒想到，半夜更直接開演靈異大片，就在她和男友電話聊到一半時，B突然坐起來，接著略低著頭，面無表情的說，自己今年32歲，是在這裡跳樓的人，「妳的錢是我拿的，我已經把它丟掉了，這個女生真的什麼都不知道也很單純，不要怪她，是我因為好玩，因為看妳過得太幸福了，才把妳的錢拿去丟掉。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

更誇張的是，後來「被附身」的室友B還要求，女大生得買三牲和香祭拜她，還要買金紙燒，甚至加碼鬼扯，「對了...這個女生的身體真的很虛，妳去買祭品的時候，順便買一些她愛吃的零食，我會施法在上面讓她補補精氣。」

超扯行徑讓網友們全傻眼，紛紛回應「還敢要零食吃啊，原PO應該直接搔癢讓她破功」、「是我就先巴她一掌叫她醒來了」、「笑死！是多餓多窮，連零食都要別人買啦哈哈」、「好荒謬喔哈哈哈哈哈」、「我到底看了什麼鬼」。