騎電動車！爸爸頭戴瓜皮「3/4罩留女兒」有原因　男大生看哭：想家了

▲上周強烈大陸冷氣團發威，民眾出門多穿著保暖外套。（圖／翻攝Dcard）

記者黃君瀚／綜合報導

父母對孩子無微不至的關心，往往從小動作就能體現。就有男大生日前在街上看見暖心一幕，騎著電動機車的爸爸和女兒一同出門，車內放有2頂安全帽，在強烈大陸冷氣團來襲的時刻，小小選擇的背後充滿了深刻愛意。

台大男網友15日在Dcard貼文，提到日前在台北某條路上，看見一幕極其溫馨的平凡畫面，那天氣溫偏低，爸爸騎著WeMo電動車載著女兒，他頭戴西瓜皮，把有面鏡、能擋風的3/4罩安全帽留給寶貝孩子。

請繼續往下閱讀...

身為從南部到台北打拼的遊子，那一瞬間情緒湧上心頭，他想起了老家的父母，他們從小到大省吃儉用，一切努力只想給孩子最好的，「有時候其實對爸媽很生氣也很難過，氣他們凡事都不先想到自己，都只想到我們這些兒女！」

儘管想家，但現實考量之下終是久久才能夠回去一次，而每次回老家就會發現爸媽變得更老了、走路更緩慢了。文末，他感性留下對父母的深情告白，「爸媽，能成為你們的孩子真是我人生最幸福的一件事，我也盡快賺錢讓你們享福的。」

照片貼出後，勾起許多網友的思鄉情，「有夠暖心，都想他們了」、「爸媽也是我準備考試的動力，加油」、「看完眼眶瞬間泛淚」、「看完你的文章我也哭了，我也是在北部打拼的南部女孩」、「有空真的要多回家陪一下父母哦，我爸上上禮拜也才剛走呢」。

不過也有網友認為，這說法純粹是看圖臆測，父親選擇戴瓜皮帽有很多可能，「我爸也會，但他只是怕熱」、「爸爸說：X，3/4一直弄到耳朵很不舒服，拿去戴啦」、「我每次叫我男友帶3/4帽他都不要，原因是他喜歡帶西瓜皮，不然他頭很癢。」