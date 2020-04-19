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幼兒園修小便斗！水電工貼心告示：它生病了　「國字搭注音文」萌翻實習妹

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲水電工的公告，讓原PO直呼超可愛。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

通常水電工都給人相當陽剛的印象，一位女網友就親眼目睹他們內心超柔軟的部分，她在《Dcard》貼文「變可愛的水電工」，說她在幼兒園實習，其中一個小便斗故障，園方便請水電工來處理。結果水電工看過之後，就先貼了一張故障告示在小便斗上，可愛的內容讓原PO直笑「來到幼兒園，連水電工都變可愛了。」

這位女網友在文中表示，她在幼兒園實習，「有天經過廁所偶然看到，故障的小便斗上多了公告」，接著貼出公告內容。只見白紙上映入眼簾的是大大的「故ㄍㄨˋ障ㄓㄤˋ」2字，右下角附上說明「小ㄒㄧㄠˇ便ㄅㄧㄢˋ斗ㄉㄡˇ生ㄕㄥ病ㄅㄧㄥˋ了ㄌㄜ˙，先ㄒㄧㄢ不ㄅㄨˊ要ㄧㄠˋ用ㄩㄥˋ」，左下方還貼心的畫了一個一個禁止使用的標示。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲眼尖網友發現，水電工把禁止標示畫錯了，「如果不能上不是應該寫Yes然後在畫斜線嗎？」（圖／翻攝自Dcard）

水電工貼心標出注音，還手繪圖示的行為超級萌，讓原PO忍不住笑呼，「來到幼兒園，連水電工都變可愛了。」還在留言處表示「超貼心的水電工，重點是幼兒園小朋友還看不懂注音，根本是寫給老師看的。」

照片讓其他人也會心一笑，「幼稚園小孩：水電工叔叔好幼稚」、「哈哈！還寫生病」、「去幼兒機構實習過，我們真的遇到故障，會跟小朋友說東西生病了要去看醫生，這個水電工很專業」、「結果小朋友都是先尿再看，完全看懂時發現自己已經尿完了 XD」。

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