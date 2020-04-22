超邊緣！男大生過生日「等不到朋友約」　急事找客服...收溫暖安慰

記者黃君瀚／綜合報導

雖然人類是群居動物，不過在團體中總會有些人存在感特別低，他們通常獨自行動，鮮少與人交流，被稱為「邊緣人」。就有位男大學生分享親身經歷的悲傷故事，在生日那天，身邊沒有一位友人送上祝福，最後竟然是在一通陌生的客服電話中感到溫暖。

「一如往常的又獨自一個人走回宿舍......」男網友21日在Dcard貼文，表示訂回家車票時，瞬間就收到扣款通知，同時在簡訊夾中發現前陣子辦的旅人卡已核卡，但卻忘了當初填的收件地址是學校宿舍還是老家，因為爸媽平時要上班，沒人能在家收掛號，於是拿起手機打通滙豐客服，開啟一段意外的對話。

男大生：你好，我想確認一下我的寄卡地址。

客服：好的，那先跟先生做一下基本資料核對喔！需要先生您的大名是、出生年月跟身分證字號。

男大生：XOX 、XX年 4月21日......

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報上出生年月日的同時，男大生再次意識到今天正好是生日，卻沒有任何朋友約慶祝，「一定是大家想保持安全社交距離，才......才不是沒朋友呢！」於是他暗暗下了決心，明年一定要出國犒賞自己。

客服：好的XOX先生，您的卡片地址是XXXXXXX，有需要做變更嗎？

男大生：恩恩，那我沒有填錯。

客服：那先生還有其他問題需要詢問的嗎？

男大生：痾......那我想問一下，我的卡可以換那些機票啊？明年想出國玩。

話一出口男大生馬上後悔，只聽到客服相當貼心，華航、長榮等有配合的航空公司一一讀出，但他只感受到手機市話計價的費率快速跳動。

客服：......這些機票我們都可以兌換喔！還有什麼問題嗎？

男大生：好的謝謝，目前沒有其他問題了。

客服：好的，X先生，祝您生日快樂，謝謝您的來電。

雖然可能只是禮貌性的問候，但這時間點聽見「祝您生日快樂」，他的心跳瞬間漏了一拍，氣自然也全消了，「今天唯一講到話的真人，一個素昧平生的客服，居然也是第一個祝我生日快樂的QQ。」

超邊緣事蹟貼出，不少網友感到哀傷，「生日快樂」、「沒人約你沒關係，有我們陪你過」、「我也是今天生日，生日快樂餒」、「我也是今天生日耶，也沒人跟我說」、「我生日第一個跟我講的是台哥大......早上還叫我起床選來電答鈴。」