外國人刺「醜醜小ㄎㄧㄤ龍」在手臂…加碼返圖答謝！繪師妹爆笑：醉了嗎

▲原PO畫的小ㄎㄧㄤ龍被外國人刺在身上。（圖／懶惰的人landuuo授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「外國人把我畫的醜圖刺在身上……」一名女網友日前在《Dcard》發文，說她有在一個幾乎沒在經營的IG，上面都放自己的繪圖作品，近日訊息匣卻出現未讀訊息。原PO打開一看馬上笑噴，只見有外國人傳了一張刺青的照片，圖案則是她亂畫的龍，讓她直呼「從沒想過會有人把這麼ㄎㄧㄤ的圖刺在身上。」

原PO文中貼出一張螢幕截圖，有一名外國人私訊一張照片給她，「自己有一個幾乎沒在經營的畫畫哀居，很偶爾才會上去滑一下，上禮拜竟然出現未讀訊息，以為什麼廣告，結果……」。對方在訊息中表示「伙伴，你啟發我們了（You inspired us bro）」，仔細看看照片，只見照片中似乎有3個人，分別在上手臂內側、腳踝刺青。

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▲外國人傳來訊息，讓原PO笑爆。（圖／懶惰的人landuuo授權使用）

看到自己畫的圖被別人選中、還刺青在身上，照理來說是一件相當光榮的事，但原PO卻爆笑到不行，原因就出在圖本身，是一隻她亂畫的龍，「ㄎㄧㄤ到傻眼，感覺他們很醉」、「從沒想過會有人把這麼ㄎㄧㄤ的圖刺在身上，但又滿驚喜的整個很嗨，希望他們老了不會來罵我。」

原PO還透露，其中一個外國人在過了一陣子之後，還傳了刺青的近照給她，「真ㄉ是會笑死，但又滿感動的，自己的畫被發現而且還變成刺青，嗚嗚嗚！」接著貼出一張她和對方對話的截圖，外國網友直誇她「這很酷！」「我們很喜歡你的創意」，也祝原PO「祝你下個作品好運！」

▲外國人事後又傳了一張近照。（圖／懶惰的人landuuo授權使用）

看到照片後，其他人也紛紛笑噴，「這些人也真的是ㄎㄧㄤ到不行」、「是認真的嗎？好ㄎㄧㄤ」、「開發了外國客戶的市場」、「我開始試圖在你的追蹤者中尋找這位ㄎㄧㄤ人」、「以後刺青師就從這裡開始讓客人選圖」、「外國人真的有夠瘋XDDD！還挑這麼ㄎㄧㄤ的恐龍真的太可愛了哈哈哈哈」、「太酷了！新的人生成就解鎖XD」、「未來趨勢你已經強勢領先了。」

▼許多人紛紛到原PO的IG朝聖。（圖／懶惰的人landuuo授權使用）