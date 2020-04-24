「口罩3.0」讓柯文哲販賣機銷量降低　北市12行政區縮水成3地點試辦

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前大力推展口罩販賣機，盼透過多一個購買管道來分擔基層藥師的負擔，但上路後卻不斷受到議會質疑，在中央口罩3.0上路後間接讓口罩販賣機購買量不斷降低，原本規劃本周要在12行政區全面上線的計劃如今出現變數。

副市長黃珊珊24日表示，由於口罩3.0上路，加上議會要求進行評估，因此市府會先新增萬華、文山2區3地點試辦，看結果再討論是否擴大至12行政區。

台北市在本月11日推出口罩販賣機，當時衛福部長陳時中也來站台，但上路後爭議不斷，柯文哲宣示要12行政區全面上線的計畫也不斷延後，再加上中央的口罩3.0推出，納入超商後購買地點更多，讓口罩販賣機「前途茫茫」。

對於中央推出的口罩3.0上線後，北市口罩販賣機是否會停辦，黃珊珊說，北市當初提案是擴充到12行政區，且希望減少同仁工作，「無接觸服務是這個案子的初衷」，加上除了藥局、網路外，能有多元銷售管道，之後在這3個區域上線後，會綜合看試辦成效再加以評估。

談到口罩販賣機流標，黃珊珊說，去超商買1份要付7元手續費，如果1個月1萬份，等同要付7萬手續費給超商，口罩販賣機這邊也有類似的人力跟成本，會去做計算，「流標是因為目前計算方式還比較不明確，會在3個點試辦成效後，再評估要花多少成本」。黃珊珊強調，現有販賣機的成本相對超商比起來是低很多。

北市資訊局長呂新科在24日上午疫情會報中也表示，文山、萬華2區的健康服務中心共3個地點，增設自動販賣機，已有民眾排隊購買，至於全區推行的計畫會考量到實際需求，以及口罩3.0上線，對口罩販賣機的配給、分流會產生一定的影響，市議會也有要求做評估，因此市府將做全盤性的考量。