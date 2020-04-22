八大行業3個停業⋯還剩五大　柯文哲：很奇怪，邏輯我想不懂

▲柯文哲主持公安督導會報 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布自4月9日起全國酒店、舞廳停止營業。台北市長柯文哲22日下午在公安督導會報表示，關心八大行業防疫狀況，他在會中疑惑表示，現在八大關掉酒店、舞廳、酒吧，八大關三個剩「五大」，「這也很奇怪，邏輯我也想不懂」。

商業處報告八大行業防疫狀況，跟警察分局成立北市酒店舞廳聯合稽查小組LINE群組，針對68家每月巡邏稽查，一旦發現復業就會通報，最高可以罰到100萬，另民眾檢舉有陪侍行為之其他業者，將立即會同相關單位至現場稽查並依規定辦理。針對還沒公告停業業者，例如視聽歌唱、舞場業者，也落實查核，發函並電話宣導，到現場看是否落實實名制，要求民眾戴口罩、消毒、填寫電話，查核結果落實。

柯文哲詢問，現在八大關掉哪些行業？商業處解釋，關掉酒店、舞廳、酒吧。柯文哲說，問題關到什麼時候，4月9日關，關兩個禮拜了。接著柯碎念說，「這也很奇怪，八大關三個剩五大，其他五個是不會有人與人的接觸還是怎樣？這也很奇怪，邏輯我想不懂」。

商業處回應，跟中央詢問，對方說還要等通知，不確定什麼復業，主要是因為當天有公關陪侍小姐確診，中央針對有陪侍業者要求停業 。柯文哲聽完僅回，「算了，有時候不想講話了」。