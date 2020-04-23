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獨／北市封城兵推腳本曝光！採「紐約模式」分3階段、設定23議題

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▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，化學兵著隔離衣消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北日前針對新冠肺炎社區感染進行大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國軍爆發新冠肺炎疫情感染，打破防疫指揮中心「0確診」功績，為避免受到疫情波及，不少縣市紛紛針對封城進行兵推；台北市長柯文哲表示，台北市封城遠比想像困難，牽涉中央部會，預計下週會先進行桌上演習。據了解，北市內部定調「擴大管制」，避免敏感的封城字眼造成恐慌，相關的腳本也已規劃好。

▲▼實名制口罩自動販賣系統試辦上線記者會,柯文哲,黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

擴大管制非封城　黃珊珊：兵推找專家補缺漏

台北市副市長黃珊珊23日下午結束防疫會報後受訪表示，「有討論擴大管制，但沒有說過封城」。黃說，「擴大管制」可能是一個社區、行政區，封城也有武漢的方式、紐約的、新加坡的、韓國的，「大家擔心把陸橋封起來？不是，是醫療體系已經沒辦法容納病患，必須要在社區裡，有些輕症可能醫院不收了，在社區可能就要擴大管制」。

黃珊珊說，台北市一向是希望按部就班，「雖然提前部署，但不要造成恐慌，並沒有希望要做封城的演練」。目前規劃24日、28日做初步演練，30日正式做桌上演練，屆時會設定情境，各局處擬定應變計畫後找專家補缺漏。

北市「準封城」採紐約模式　兵推著重縣市合作

封城一事茲事體大，因此一定會考量多種條件綜合考量，如案例超過一定的數字，或是醫療能量如病房不敷使用、院區發生感染等，或是社區爆發群聚感染，都是參考指標。市府幕僚強調，北市的兵推著重縣市間的協調合作，因為封城絕不會是單一縣市的事，整個北台灣北北基桃以及中央，都需要有共識。

市府幕僚透露，「準封城」兵棋推演的腳本已有大概方向，目前規劃「準備」、「執行」、「撤除」三階段，初步列出23個議題納入兵推會議討論，範圍涵蓋醫療、交通、物資、衛生、環保、教育等。幕僚指出，「封城」代表所有人員、車輛進出都要管制，但北市現階段規劃比照「紐約模式」，仍會開放必要人員進出。

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

封城分3階段　維持食衣住行正常

幕僚透露，目前封城規畫分3階段。第一階段是「準備階段」。情境包括社區大規模感染，醫療能量是否足夠、醫療能量達到臨界點的時候，就要開始研議擴大管制，屆時將開設各級應變中心，市政府的EOC、各區公所等。

另外，還有整備物資的作為，包含醫療、交通、物資、衛生、教育等，並會特別注意民生物資搶購的因應措施。幕僚說，此階段重點是要讓民眾清楚，針對封城、疫情升溫的狀況，市府已經準備好，不需要恐慌搶購物資。

接著是第二階段「執行管制」。情境設定會是限制大眾運輸搭乘，非必要人車限制外出，還有商家停業、公司居家辦公，甚至包括政府次要業務人員也需居家辦公；另外，學校也將停課，因此涉及到遠距教學問題。

而除了限制交通、人員管制及停班停課以及民生物資供應的議題外，還會特別弱勢族群的照顧，例如街友、移工等就很有可能成為破口；另外，環保部份如垃圾清理、公共環境跟廢棄物的處理等，都有納入規畫討論。此階段要盡量維持民眾食、衣、住、行正常，避免民眾因為括大管制引起驚慌。

最後是「撤除管制」。這個階段情境設定是經過前面的管制後，疫情逐漸獲得控制、確診案例下降，此時會逐步縮小管制規模；議題設定部分，則包含公共設施跟環境消毒、大眾運輸復駛、學校復課、恢復上班等，甚至還有勞工紓困等。幕僚強調，封城管制「不會一口氣開放」，會視重要程度逐步開放，慢慢讓民眾生活恢復正常。

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